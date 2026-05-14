陳士惠「別離之歌」從賽夏古謠到鯨鳴 奏守護之聲

旅美作曲家陳士惠帶著最新作品「Sisila ila ila別離之歌」回到台灣，這部70分鐘樂作融合賽夏族古調、皮影戲以及鯨魚之聲等元素，「希望這些瀕臨失傳的文化與生態，能夠一直被記得。」

陳士惠今天接受中央社記者專訪表示，「別離之歌」是賽夏族古謠，70年代由德國天主教聖言會神父歐樂思（Alois Osterwalder）募款贊助史惟亮、許常惠等音樂人進行民歌採集運動被保留下來。

陳士惠受邀根據這些採集錄音創作，選了這首「別離之歌」，「這在賽夏語的語意不是悲哀的永別，而是晚點見。」

陳士惠表示這個「晚點見」深深觸動她，「感謝歐樂思神父當年支持台灣民歌採集運動，這些原住民或是台灣在地歌謠有機會被留下，後代如我們得以知道過去的歷史，我們這一代如果不去認識，不盡一己之力保存，文化就會真的永別。」陳士惠以「別離之歌」為啟發，開啟創作旅程。

旅居美國多年，陳士惠對於尋根台灣的一切充滿好奇心，創作過程中陳士惠將視野從原住民拓展到全球，她發現美國也是在70年代通過保護瀕危動物法律，開啟全球護鯨運動，至今台灣早已跟上世界腳步；這兩段看似不相干的歷史，卻都是因於「守護」，守護珍貴之聲與守護生態相互牽引，成為作品的一部分。

陳士惠畢業於台灣藝術大學，師承馬水龍，1982年赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000年起任教於美國萊斯大學音樂院，現為該校專任教授。陳士惠曾獲美國國家文藝獎、羅馬音樂大獎等大獎，至今持續發表新作。

為了豐富劇場視覺，陳士惠找上台灣現存歷史最悠久的東華皮影劇團，「我想做的是當代的皮影戲，希望皮影戲不只停留在『西遊記』，而要能與當代議題與音樂做結合。」雙方在兩年多的溝通過程中，創作出100多個新的皮影形象，從中提琴到鯨魚，從紐約的街景到貓、狗與車子，都化成影像流動其中。

演奏由旅美中提琴家黃心芸擔任主角，除了演奏還要唱歌跳舞，甚至將中提琴當成吉他演奏。曾為紐約愛樂打造多項跨界製作的道格．費奇（Doug Fitch）則將擔任導演，將賽夏族古調、懷舊民謠、座頭鯨的深海呼喚與都市殘響，構築成一場關於離散、回望與再重逢的聲音儀式。

陳士惠「Sisila ila ila別離之歌」將於6月12日到6月14日演出，地點在國家兩廳院實驗劇場。