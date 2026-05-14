青少年好發思覺失調症可經藥物治療 歌手高爾宣一招幫民眾排解情緒

台灣約15萬人罹患思覺失調症，其中以15至35歲青少年為主。專家表示，思覺失調症雖是腦部病變但可以透過藥物治療，過去口服藥物容易忘記吃，現有長效針劑，從每月施打一次，延長至每季、甚至每半年施打一次，有效幫助患者穩定病情。

大學生「小林」正值青春年華，從高中開始出現被害妄想與幻聽，影響學業被迫休學2次，起初採口服藥物治療，但因受不了「每天服藥，像是不斷提醒自己生病」的心理壓力，幾度中斷且病況反覆，所幸在家人支持與醫療團隊持續陪伴下，逐步轉為長效針劑治療，從每月打一次，延長至每季、甚至每半年施打一次，逐漸回歸生活。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞說，思覺失調症沒有任何徵兆，詳細病因可能是病毒感染、腦部受創或是其他原因，造成大腦思考與知覺功能失調，導致患者出現幻聽或妄想等症狀，與解離症類群之一的解離性身分障礙症，「出現不同的人格與情緒行為模式」或有些病人、家屬自稱是 「人格分裂」，屬於完全不同類群。

歐陽文貞說，國內思覺失調症約有15萬名病人，好發15至35歲，發病正值高中、大學及工作的青年階段，正是追求社會認同與同儕相處的時期，臨床上病人也多仰賴家人與親友的陪伴支持。不過協助病人穩定治療以回歸日常生活，必須雙管齊下。除了藥物可近性已有長效針劑的進展及政府的專款補助，社會也需建立心理健康與社區支持的觀念，促進病友治療意願。

台灣社會與社區精神醫學會政策委員會委員、衛福部八里療養院副院長黃正誼表示，思覺失調症需要及早治療，因為腦部對藥物的反應會比較明顯，前五年更是黃金治療期，不過過去大家可能不知道生病，且擔心被汙名化，因此要踏出這一步並不容易。

黃正誼說，過去食用口服藥，患者容易忘記且藥效在吃藥當下濃度較高，逐漸變低，無法穩定平順，他也進一步引述研究數據證明治療成效，將方案轉換為每三個月施打一次長效劑型後，病友一年內平均住院服數可大幅減少25%，且整體醫物支出更下降約46%，此外國際研究也證實，長效針劑可降低12%再住院率。

至於藥物支持上，健保署已在2022年初於健保總額中編列長效針劑專款，全力支持將長效針劑物治療，並列為第一線選項，2024年預估整體長效針劑專款使用近9成，2025年專款增加至31億、2026年維持約30億餘，顯示政府對思覺失調患者治療導入重視。

歌手高爾宣今擔任衛教大使表示，受邀時感到相當驚訝，覺得非常有意義，尤其思覺失調症好發年齡是15至30歲，正好與自己的聽眾年齡層重疊，希望透過這次機會，能讓他們知道疾病可以透過藥物改善，而自己創作歌曲「Rewind」這首歌是希望成為大家情緒的出口。

高爾宣也以音樂比喻，大腦生病像不「音準失調」，透過規律治療，有機會重新調整，呼籲外界以更開放態度理解疾病，並給予支持與陪伴。