河流是最可怕水域…文大生救人溺斃 救難專家籲：體力再好也別貿然下水

台北市大稻埕碼頭日前發生文化大學李姓男大生跳入淡水河救人，卻與九旬落水老翁雙雙溺水事件。對此，基隆市水上救生安全協會前理事長林漢昌表示，救溺最重要的原則是「智慧救人」，第一時間應以「器材」施救同時撥打一一九，即使周邊沒有器材，也千萬不要貿然下水，各類型的水域以「河流」最為危險，誰也不曉得平靜的河面下藏有多少泥巴、雜草，一旦被勾住，幾分鐘體力就耗竭，再次呼籲見到有人溺水，第一時間就是求救別下水。

5月12日清晨，一名九旬張姓老翁不慎墜入淡水河，當時正在附近晨跑的文化大學李姓男大生見狀，疑因旁人呼喊「快下去救人」，隨即跳入淡水河施救。不料兩人在距岸約50公尺處疑因體力不支沉沒。警消後續尋獲張翁時已無生命跡象，李男則失蹤兩天，直到今天清晨，於大稻埕碼頭上游約10公尺處被尋獲遺體。

林漢昌表示，水域救援教育一再強調「岸上器材救援優先」，第一步應使用繩索、竹竿等器材，真的無法施救時，第二步才是攜帶浮具下水，千萬別太過自負，以為體能好就能救人，因為你我都不知道平靜的水面下，其環境有多危險。

他指出，淡水河表面雖平靜，但河底環境複雜，不僅有大量泥沙、雜草與廢棄物，河流本身還有流速與漩渦問題，湖泊、河流、海水這幾大水域中，「河流是最可怕的水域」。過去他參與打撈時，曾遇過河底深不見底、滿是泥巴的情況，救援人員只要腳被泥巴吸住、被水中繩索纏住，幾分鐘體力就耗竭，要不是有其他救難人員在旁邊即時相助，即使是救難人員也可能命喪河流之中。

林漢昌說，他能理解文大生為什麼要跳下去救人，當下應該是評估水面平靜，且自己體能不錯，見到老翁溺水的狀態下，奮不顧身下水，過去有非常多專業救生員，也曾因過度自信、忽略現場狀況，為了救人而失去性命。他強調，這些水域都不是游泳池，環境非常難預料。

另外，河流還有一大「隱藏危機」，河流的溫度有分層現象，上層水溫最高，中層稍低，但一到下層水溫驟降。林漢昌說，他曾經在河域救援時，一接觸到最下層水域，因溫度下降過快，腳就突然抽筋，肌肉一旦抽筋，就算有再好的體力都沒用。

不過，若第一時間找不到救生圈、竹竿等器材，是否只能眼睜睜看著溺水者載浮載沉？林漢昌說，「對！只能這樣」，眼睜睜看著他人溺水，確實令人痛苦，但如果在沒有器材、浮具，單獨下水風險極高，下面有什麼「誰都不知道」，此時下水真的會要命。他也呼籲民眾，千萬不要慫恿人下水救人，有時候被拱的人，會礙於壓力而跳下水，這等於是讓另外一個人去送命。

他感嘆，李姓男大生熱心救人令人鼻酸，「這麼年輕、這麼優秀，真的很可惜」。但強調不鼓勵民眾模仿類似行為，他的善心值得被讚許，但不推廣這種「匹夫之勇」，否則會有連鎖效應。

林漢昌籲，民眾遇到溺水事件時，應遵守「叫、叫、伸、拋、划」原則，優先大聲呼救、報警，利用延伸物或漂浮物施救，切勿因一時衝動貿然下水，真正的救人，不該拿命去搏，而是要有智慧。