71歲男罹第三期食道癌 中榮「先化學及放射線治療、後手術」治療奏效

台中71歲男性3年多前登山時，突感吞嚥困難、食物卡在喉嚨，當場嘔吐，下山後就醫查出罹有第三期食道癌，經手術治療和復健，重回正常生活，在一年內重返百岳。

台中榮總醫療團隊指出，患者原以為手術切除食道後就要一輩子吃流質食物，但他先接受胃造口術與人工血管置入，再以放射線與化學治療，最後進行食道切除及胃食道重建手術，同時在術後7個月內接受8次食道擴張術，逐步恢復進食。同時少量多餐、細嚼慢嚥、睡眠時墊高枕頭減少胃酸逆流，透過調整生活習慣，重拾生活品質。

台中榮總外科部副部主任莊政諺說，依據國民健康署最新統計資料，食道癌每年新診斷約3千人，死亡率位居國人十大癌症死因的第9名。台中榮總平均每年新診斷約160名食道癌病人，由胸腔外科、胃腸內科、放射腫瘤部、腫瘤內科、核醫科及放射線部等多專科團隊共同照護，採「先化學及放射線治療、後手術」方式，同時透過高解析3D視野與靈活器械手臂提升手術品質，治療接軌國際標準，病人平均5年存活率優於全國醫學中心平均值。

胸腔外科醫師陳薏文指出，台灣食道癌病人約有9成是食道鱗狀上皮細胞長期遭菸、酒、檳榔或醃製、煙燻、燙口食物刺激而癌變，由於初期症狀如吞嚥不順、持續咳嗽或體重減輕等並不明顯，常被誤認為胃食道逆流而延誤治療，有逾7成病人確診時已屬中晚期。

她說，食道癌病人術後如因食道和胃銜接處狹窄導致進食困難，可透過食道擴張術改善，並於擴張後多吃固體食物維持食道空間。除手術治療外，針對晚期不適合手術的病人可採用化療、免疫療法、局部放射線治療等二線選擇。呼籲民眾如有吞嚥困難等不適症狀或食道癌家族史，切勿聽信偏方或拖延，定期檢查、及早就醫才是提高存活率的關鍵。

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