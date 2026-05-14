鋒面發威！大雨特報再南移 8縣市恐一路炸到明天

鋒面影響，今天的天氣不穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，鋒面尾端已來到彰雲嘉一帶，特別是在彰化、雲林交界有強對流移入，並伴隨閃電訊號，提醒未來幾個小時留意較強雨勢。

2026-05-14 13:24