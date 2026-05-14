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鋒面發威！大雨特報再南移 8縣市恐一路炸到明天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。本報資料照片
中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。本報資料照片

中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

氣象署指出，鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(14)日南投、雲林至台南地區、高屏山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、澎湖縣。影響時間：14日下午至15日

中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報。中央氣象署
中央氣象署下午16時45分針對高雄等8縣市發布大雨特報。中央氣象署

大雨特報 南投 澎湖 高雄

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