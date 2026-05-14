再下一天雨…16日起水氣逐日減少 天氣轉晴「高溫飆33度」

中央氣象署表示，降雨預計下到明天，尤其東半部地區仍要留意雨勢，16日之後水氣逐日減少，天氣轉為多雲到晴，各地溫度也逐漸回升。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面移動到巴士海峽，主要降雨將在南部跟東半部，尤其東半部將有短延時強降雨機會，中部以北雨勢趨緩，轉為多雲零星降雨的天氣型態，午後山區有留意對流發展。

黃恩鴻指出，16日後到18日水氣逐日減少，天氣轉多雲到晴，只有迎風面有零星短暫陣雨，19日起天氣穩定，午後山區有局部雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻說，明天偏涼，北部、宜蘭及花蓮高溫約落在攝氏24度到26度，中南部約27度到31度，低溫落在22度到25度左右。16日後氣溫逐日回升，東半部高溫為26度到28度，西半部高溫落在29度到32度，低溫則在21度到24度。19日後全台高溫則是30度到33度，低溫則變化不大。