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思覺失調、失智症容易混淆？醫：老年發病最容易誤診

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
精神科醫師呼籲，若家中長輩突然性格大變、出現妄想幻覺，切勿視為「老了」，應盡早就醫釐清真正病因。本報資料照片
精神科醫師呼籲，若家中長輩突然性格大變、出現妄想幻覺，切勿視為「老了」，應盡早就醫釐清真正病因。本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，精神科醫師觀察發現，中老年首次出現妄想、幻聽等精神症狀的案例增多，部分患者甚至一開始被誤認為失智症，讓診斷更加複雜。衛福部八里療養院副院長黃正誼表示，思覺失調症與失智症在老年族群確實可能出現相似表現，但兩者仍有關鍵差異，需透過病程、認知功能與腦部檢查綜合判斷。

「明明只是情緒低落、社交退縮，竟確診思覺失調症？」黃正誼說，思覺失調症好發於15歲至30歲，但近年研究發現，中老年首次發病的比例並不低。根據國內研究估計，台灣思覺失調症盛行率約為千分之六，目前約有14萬至15萬名患者接受醫療照護。

黃正誼表示，思覺失調症早期並不一定會立刻出現明顯幻聽、妄想，常從情緒與行為改變開始，例如變得退縮、情緒低落、社交減少，甚至出現拒學、適應不良等狀況，因此在青少年階段，很容易與憂鬱症、焦慮症混淆。

思覺失調症大多在青少年時期發病，亦可能在任何年齡發生，如果是「老年首次發病」的患者，容易與失智症混淆。黃正誼說，因為失智症患者也可能出現幻覺、妄想等精神行為症狀，尤其是路易氏體失智症，更常伴隨視幻覺與認知波動，臨床上相當難區分。

但思覺失調、失智症兩者仍有細微差異。黃正誼舉例，失智症患者的妄想常與記憶退化有關，例如忘記東西放哪裡，因此懷疑「有人偷東西」。而思覺失調症的妄想更離奇、邏輯性更怪異，常與現實脫節嚴重，且伴隨幻覺、幻聽和思考障礙等。另外，失智症核心問題在於認知功能持續退化，思覺失調症則以思考內容異常、精神症狀為主。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞提醒，老年人若突然出現幻聽、妄想，第一步不會直接診斷思覺失調症，而是先排除其他身體疾病。像是脫水、肺炎、泌尿道感染等。這些因素引發的譫妄可能短暫出現精神混亂，另外，腦瘤、中風或神經退化疾病，也都可能造成類似症狀。

關於思覺失調的評估，臨床通常會安排抽血、腦部影像等檢查，待排除生理因素後，才會考慮精神疾病診斷。歐陽文貞表示，部分患者確實可能同時合併思覺失調症與失智症。尤其早年已有思覺失調症病史者，年老後仍可能再出現失智退化，因此臨床上並非完全不會出現「雙重診斷」。

目前思覺失調與失智症的精神症狀，部分使用藥物相似，包括抗精神病藥物等。近年長效針劑也逐漸被廣泛使用，主要優勢在於提升服藥穩定度，降低患者自行停藥風險。歐陽文貞強調，不少患者與家屬擔心「長期吃藥會不會傷身」，因此常自行停藥，但反覆發作反而會讓病情惡化。每復發一次，後續治療難度會增加，規律用藥與持續追蹤相當重要。

思覺失調症 失智症 精神科醫師

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