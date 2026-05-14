身障權利公約評估…人權會籲擴大「身心調適假」 一般勞工也適用

人權會今天公布身障者權利公約第3次國家報告獨立評估意見，關切家外安置兒少處境，以及身障者在家暴、性侵案受害的比率逐年增加，建議行政院訂定國家策略與行動計畫，並審慎研議將身心調適假的適用對象擴及至一般勞工。

國家人權委員會今天舉行「身心障礙者權利公約（CRPD）第3次國家報告獨立評估意見發布記者會」，包括人權會副主委紀惠容、委員王榮璋、葉大華、王幼玲等人出席。

王榮璋指出，根據監察院國家人權委員會組織法，人權會對政府機關依各項人權公約規定所提的國家報告，得撰提獨立評估意見，期待藉此使各界了解台灣身心障礙人權落實情形，尤其是障礙兒少與女性等多重身分交織群體的處境，促使政府正視結構性問題。

針對身心障礙兒少與女性處境，葉大華表示，台灣家外安置兒少中，領有身心障礙證明特殊需求兒少人數逐年增加，2021年占整體14.79%，2024年則為22.04%；另在特殊需求安置兒少中，2023年約27%被安置在護理之家、長照機構等成人機構，人數也逐年增加。

葉大華建議，政府積極探究身障兒少家外安置人數增加原因，並全面檢視安置於成人機構的特殊需求兒少是否獲得妥適替代性照顧措施，並建置身障兒少家外安置服務品質評估指標。

葉大華也說明，在家庭暴力、性侵害、兒少保護事件等各類保護通報案件，被害人為身心障礙者的比率逐年增加，請政府將CRPD相關人權指標納入制定國家計畫或政策，也要納入對所有服務身障者的機構進行監督與查核。

葉大華提到，此外，2018年至2024年共發生62件長照殺人案，凸顯長期照顧體系與家庭支持機制結構性困境。但身心障礙者應與其他人在平等基礎上享有生命權，建議政府參考CRPD人權指標審慎評估修法，並應強化長照、完善喘息服務及心理支持措施。

王幼玲則談及，身心障礙者的勞參率偏低、失業率偏高，有待研提改善對策；另外，目前身心調適假僅適用於公務員，未擴及一般勞工，多數身心障礙者仍無法適用，建議政府審慎研議擴大身心調適假的適用對象至一般勞工。

王榮璋總結，建議行政院參考其他締約國經驗，訂定涵蓋CRPD各項權利的國家策略與行動計畫，且涉及身心障礙者權益的法規及重大政策，都應進行人權影響評估。

王榮璋強調，建議立法院修正「CRPD施行法」，並確保依據巴黎原則，維持人權會預算、人事及運作的獨立性。另建議司法院修正身心障礙者近用司法指引，並呼籲考試院確保身心障礙公務人員權益，以及身心障礙者平等參與國家考試的權益。

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