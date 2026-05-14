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每天吃藥像提醒自己生病…思覺失調患者靠長效針劑「回歸校園」

中央社／ 台北14日電
台灣社會與社區精神醫學會14日舉辦「思覺失調症雙世代認知調查發布」記者會，盼宣導「失調可以重調，腦健康可以重塑」觀念，呼籲把握發病前2到5年治療黃金期，除了持續的藥物治療，社區精神復健也是協助思覺失調患者的另一大支柱。中央社
台灣社會與社區精神醫學會14日舉辦「思覺失調症雙世代認知調查發布」記者會，盼宣導「失調可以重調，腦健康可以重塑」觀念，呼籲把握發病前2到5年治療黃金期，除了持續的藥物治療，社區精神復健也是協助思覺失調患者的另一大支柱。中央社

小林（化名）自高中開始出現被害妄想與幻聽，大學時為此2度休學，雖接受口服藥物治療，但這好像不斷提醒自己生病，幸在長效針劑幫助下，穩定控制病情回歸校園、正常生活。

台灣社會與社區精神醫學會政策委員會委員、衛生福利部八里療養院副院長黃正誼今天在衛教記者會分享，小林原本採取口服藥物治療，但因「每天服藥就像不斷提醒自己生病」的心理壓力，幾度中斷治療，病況也因此反覆波動，幸使用長效針劑後，病況逐漸穩定。

黃正誼說明，思覺失調症多發生於青壯年階段，它不只是「心病」，更是腦部疾病。過去因為被稱為「精神分裂」，容易被誤認與人格分裂有關，但其實此疾病是大腦的思考跟感覺間失去協調的疾病，因此需要透過藥物把平衡拉回來。

值得注意的是，黃正誼說，若以同為腦部疾病的中風相比較，兩者都是在第一次發生時可以治療，但第二、第三次復發時，腦部萎縮就會更為明顯，因此發病前2到5年，是治療黃金期。而除了持續的藥物治療，社區精神復健也是協助思覺失調患者的另一大支柱。

根據高雄市立凱旋醫院教學研究部主任歐陽文貞公布「思覺失調症雙世代精神健康知能」調查結果指出，調查國內15到45歲民眾1068份問卷顯示，高達9成聽過思覺失調症，不過仍有24%的Y世代（30到45歲民眾）會將思覺失調誤以為是「人格分裂」。

相處態度上，調查發現，若親友或同事是病友，高達89%民眾願意正常相處、主動了解相關知識，甚至陪伴就醫，展現整體友善氛圍。然而，仍有51%民眾坦言感到擔心不知如何互動、可相處但會緊張害怕、或傾向保持距離，甚至有約8%選擇完全避免接觸。

至於選擇保持距離或不知如何相處者，調查顯示，多是事源自於對疾病的誤解與恐懼，例如擔心說錯話刺激對方（71%）、害怕對方出現失控行為（54%），或單純缺乏疾病認識（46%）等。

饒舌歌手高爾宣擔任本次衛教大使，他表示，過去對思覺失調症了解不多，接觸後才發現「其實離我們很近」，過半民眾其實很願意陪伴身邊人就醫，讓他相當感動，更盼持續推廣「失調可以重調，傷痛不再Rewind，就算暫時失調，我也會慢慢陪你調回來」。

思覺失調症

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