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國立故宮「真假乾隆」特展 「鵲華秋色」疑張照代筆

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國立故宮「真假乾隆」策展人故宮書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆皇帝書法存在代筆人是已知的歷史事實，這些代筆跡象通常線條流暢、結構嚴謹，與乾隆親筆的生嫩稚拙有明顯差異。記者蘇健忠／攝影
國立故宮「真假乾隆」策展人故宮書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆皇帝書法存在代筆人是已知的歷史事實，這些代筆跡象通常線條流暢、結構嚴謹，與乾隆親筆的生嫩稚拙有明顯差異。記者蘇健忠／攝影

國立故宮下午介紹正館整建與「真假乾隆」、「龍藏經」特展，其中國立故宮「真假乾隆」策展人故宮書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆皇帝書法存在代筆人是已知的歷史事實，主要由梁詩正、張照、汪由敦、于敏中及董誥等文學詞臣分工完成，形成「宮廷書寫體系」。

何炎泉表示這些代筆跡象通常線條流暢、結構嚴謹，與乾隆親筆的生嫩稚拙有明顯差異，乾隆皇帝的「鵲華秋色」應該是張照代筆。國立故宮《龍藏經》特展中經函的第三層經衣－「黃緞織花祫經衣」，由清朝江南省的三處織造局進行製作，「以金線、絨線織造七龍綢布佛經包袱一百零八件」十分精緻。

國立故宮正館整建工程願景模型，最大特色除了更高挑開闊 、大廳明亮外，其中正館與第二展館將人車分道，解決現在人車混道的問題。

國立故宮正館整建工程願景模型，最大特色除了更高挑開闊 、大廳明亮外，其中正館與第二展館將人車分道，解決現在人車混道的問題。記者蘇健忠／攝影
國立故宮正館整建工程願景模型，最大特色除了更高挑開闊 、大廳明亮外，其中正館與第二展館將人車分道，解決現在人車混道的問題。記者蘇健忠／攝影

《龍藏經》經函的第三層經衣－「黃緞織花祫經衣」，由清朝江南省的三處織造局進行製作，「以金線、絨線織造七龍綢布佛經包袱一百零八件」，十分精緻。記者蘇健忠／攝影
《龍藏經》經函的第三層經衣－「黃緞織花祫經衣」，由清朝江南省的三處織造局進行製作，「以金線、絨線織造七龍綢布佛經包袱一百零八件」，十分精緻。記者蘇健忠／攝影

國立故宮「真假乾隆」特展，展示乾隆皇帝晚年寫的字。記者蘇健忠／攝影
國立故宮「真假乾隆」特展，展示乾隆皇帝晚年寫的字。記者蘇健忠／攝影

國立故宮「真假乾隆」策展人故宮書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆皇帝的「鵲華秋色」疑似是張照代筆。記者蘇健忠／攝影
國立故宮「真假乾隆」策展人故宮書畫文獻處處長何炎泉表示，乾隆皇帝的「鵲華秋色」疑似是張照代筆。記者蘇健忠／攝影

國立故宮博物院 乾隆皇帝 歷史

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