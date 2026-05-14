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NGS檢測納健保 上路2年累計5700人受惠

中央社／ 台北14日電
自113年5月起，次世代基因定序檢測（NGS）納健保給付。本報資料照片
自113年5月起，次世代基因定序檢測（NGS）納健保給付。本報資料照片

自113年5月起，次世代基因定序檢測（NGS）納健保給付，至今年2月已5700人受惠，NGS資料收載機制進一步銜接電子病歷FHIR國際標準，透過雲端分享病人跨院就醫資料與用藥紀錄。

衛生福利部中央健康保險署今天舉辦「次世代基因定序檢測NGS資料收載機制規劃及建置成果觀摩會」，展示NGS基因檢測資料標準化作業流程、實作醫院及檢測單位的傳輸演練試辦經驗分享，以實現醫療資料跨機構的有效互通與數位轉型，逐步落實「健康台灣」願景。

健保署自113年5月起將次世代基因定序檢測NGS納入健保給付，署長陳亮妤今天透過新聞稿指出，提供實體腫瘤及血液腫瘤NGS檢測套組，協助臨床醫師制定個人化治療方案、精準投藥，健保挹注經費新台幣3億元。

截至115年2月，次世代基因定序檢測NGS申報醫院共62家，對應27種癌藥，治療10種癌症，已有5700人受惠。

陳亮妤指出，過去的基因檢測報告多以PDF或非結構化的純文字建立，敘述方式與數值格式不一致，不利醫療數位化及自動化的發展。

健保署日前已推動癌藥事前審查以電子病歷（FHIR）申請，截至115年4月已有81家醫院參與，其中35家以FHIR格式送審。統計近3個月資料，全國各癌別用藥事前審查案件統計，肝癌用藥29%以FHIR送審居首，大腸直腸癌用藥24%以FHIR送審次之。

陳亮妤說，這次更擴大範圍至NGS基因檢測資料，逐步整合癌症病人從診斷、治療到成果追蹤的完整就醫資訊，接續透過雲端系統分享病人的跨院就醫資料與用藥紀錄，以利醫師進行更精準的診斷與處方。

FHIR就像是電子病歷界的WWW，快速醫療互操作性資源（Fast Healthcare Interoperability Resources），具資料高互通性優勢，可解決缺乏統一資料交換標準困局，是世界通用新一代國際醫療資料交換標準。

基因檢測 健保 健保署

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