快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部環管署長涉背信遭調查 環境部：已調整為非主管職務決不寬貸

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境管理署長顏旭明。圖／聯合報系資料照
環境管理署長顏旭明。圖／聯合報系資料照

台中地檢署偵辦公務背信案，昨指揮調查局台中市調處兵分多路搜索，帶回環境部環境管理署署長顏旭明，漏夜偵訊，外傳顏因特支費、使用公務車問題涉案。環境部今再強調，將全力配合檢調單位調查，也已將顏調整為非主管職務，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，本案也將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。

針對顏旭明因涉案遭台中地檢署約談並諭知交保一事，環境部表示，秉持「透明、守法」原則，全力配合檢調單位調查，也已明確要求環管署相關同仁，務必完整提供司法機關所需的各項事證及說明，協助調查單位盡速釐清事實真相，以維護公務體系的廉潔與聲譽。

環境部指出，為維持司法調查的公正性，並讓當事人專心面對訴訟程序，環境部已依職權完成人事調整，即日起將顏旭明調整為非主管職務。另考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，以利各項環保業務無縫銜接。

環境部強調，清廉是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政的根基，本案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸，未來將持續強化內部廉政督導機制，要求全體同仁以最高道德標準自我要求，不負社會大眾對環境部專業、廉潔的期待。

顏旭明 環境部 台中市

延伸閱讀

環境部環管署長顏旭明傳涉嫌公務背信 環境部：全力配合調查

環境管理署署長顏旭明涉公務背信 檢認無羈押必要命30萬元交保

宜特經理涉假發票牟利上千萬 公司：全面配合調查並啟動內部稽核

宜特：特定員工涉弊 已配合調查 並啟動內部稽核機制

相關新聞

大雨往南移了！8縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午15時針對8縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

雞蛋一定要放冰箱？77年蛋行教「保存秘訣」 做錯容易變壞蛋

近期全台接連爆發食物中毒事件讓食安問題又拉警報，其中有幾個案例已確認驗出是「沙門氏菌」釀禍，…

三班護病比將採平均計算 護團批「假達標」：過勞現況就地合法

護病比入法議題延燒，賴清德總統宣布明年5月實施，看似塵埃落定，但基層護理師並不埋單。台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣醫療改革基金會、家庭照顧者關懷總會等舉行記者會，批評衛福部所提「醫療機構設置標準」草案，採全院、全月平均計算，且允許醫院以支援人力灌水並在事後填報，也無實質監督機制，形同「讓護理師過勞現況就地合法」。

強對流正移入彰化雲林交界 粉專示警：伴隨閃電訊號 留意較強雨勢

鋒面影響，今天的天氣不穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，鋒面尾端已來到彰雲嘉一帶，特別是在彰化、雲林交界有強對流移入，並伴隨閃電訊號，提醒未來幾個小時留意較強雨勢。

大胃王挑戰遇刁難？吃貨網紅被要求骨頭重啃、付低消 負評爆炸店家急回應

大胃王YouTuber「吃貨豪豪」近日應粉絲推薦前往一間餐廳進行「雞翅挑戰」，原本這應是一場輕鬆的趣味挑戰，沒想到過程中被補酒、挑剔雞翅啃得不夠乾淨，即使挑戰成功也必須支付低消，讓網友紛紛為豪豪打抱不平，批店家「輸不起就別玩」。 「吃貨豪豪」以一系列大胃王、吃到飽影片走紅，YouTuber頻道訂閱已逾84萬，近日他前往北市一間港式餐酒館，挑戰「15分鐘吃完30隻雞翅和1公升啤酒」，結果雖然挑戰成功，卻意外引發紛爭。 豪豪在影片中透露，「雞翅挑戰」分為單人模式和團體模式，他以單人模式應戰，如能成功即可免單，失敗則需支付餐費1288元，並在預約時先行支付一半訂金。沒想到，豪豪到了現場才被告知「每人仍需支付500元低消」，且不能以挑戰費用折抵，讓他忍不住吐槽「第一次看到挑戰有低消的」。 挑戰限時15分鐘，工作人員不僅在過程中與挑戰者聊天，還在啤酒泡沫消散時「補滿酒量」，在豪豪即將完食之際，老闆又要求他「再檢查一下」，需將骨頭啃到看不見肉才行，所幸在最後倒數10秒完成挑戰。不過即使挑戰成功，最終豪豪仍需再支付他與攝影師2人的低消和服務費，共1115元。 影片曝光引發粉絲不滿，抨擊店家「

中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。