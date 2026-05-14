環境部環管署長涉背信遭調查 環境部：已調整為非主管職務決不寬貸

台中地檢署偵辦公務背信案，昨指揮調查局台中市調處兵分多路搜索，帶回環境部環境管理署署長顏旭明，漏夜偵訊，外傳顏因特支費、使用公務車問題涉案。環境部今再強調，將全力配合檢調單位調查，也已將顏調整為非主管職務，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，本案也將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。

針對顏旭明因涉案遭台中地檢署約談並諭知交保一事，環境部表示，秉持「透明、守法」原則，全力配合檢調單位調查，也已明確要求環管署相關同仁，務必完整提供司法機關所需的各項事證及說明，協助調查單位盡速釐清事實真相，以維護公務體系的廉潔與聲譽。

環境部指出，為維持司法調查的公正性，並讓當事人專心面對訴訟程序，環境部已依職權完成人事調整，即日起將顏旭明調整為非主管職務。另考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，以利各項環保業務無縫銜接。

環境部強調，清廉是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政的根基，本案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸，未來將持續強化內部廉政督導機制，要求全體同仁以最高道德標準自我要求，不負社會大眾對環境部專業、廉潔的期待。