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隨時奪母嬰命…43歲試管媽懷孕32周突大出血 醫曝「子癲前症」恐怖之處

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
35歲以上高齡懷孕女性愈來愈多，高齡產婦若再合併人工生殖、慢性疾病或妊娠併發症，就屬於高危險妊娠族群，其中最危險、也最容易被忽略的，就是「子癲前症」。本報資料照片
35歲以上高齡懷孕女性愈來愈多，高齡產婦若再合併人工生殖、慢性疾病或妊娠併發症，就屬於高危險妊娠族群，其中最危險、也最容易被忽略的，就是「子癲前症」。本報資料照片

43歲的王小姐求子多年，終於透過試管嬰兒成功懷孕。這是她人生第一次懷孕，她格外珍惜，從懷孕初期就小心翼翼，每次產檢都不敢缺席，連飲食、作息都嚴格控制，沒想到懷孕32周時，卻突然劇烈頭痛、下腹疼痛，接著大量出血，被緊急送進手術室，差點母子都沒命。王小姐罹患嚴重子癲前症，並合併胎盤早期剝離，若再晚一步，恐危及母嬰生命。所幸北醫附醫醫療團隊緊急剖腹產搶命，才成功保住母子平安。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任區慶建表示，隨著晚婚、晚育成為趨勢，35歲以上高齡懷孕女性愈來愈多，高齡產婦若再合併人工生殖、慢性疾病或妊娠併發症，就屬於高危險妊娠族群，孕期風險明顯增加，其中最危險、也最容易被忽略的，就是「子癲前症」。

區慶建說，王小姐因高齡加上試管嬰兒懷孕，從一開始就是高風險個案，因此醫療團隊從懷孕12周起，就安排她服用低劑量阿斯匹靈預防子癲前症，並密切追蹤血壓變化。原本前期產檢狀況都相當穩定，但到了30周後，王小姐開始出現血壓升高及尿蛋白異常，研判子癲前症風險升高，因此加強監測。沒想到短短兩周後，她突然出現劇烈頭痛、腹痛及陰道出血，檢查發現已發生胎盤早期剝離，必須立刻剖腹產。

區慶建表示，子癲前症是懷孕期間特有疾病，典型症狀包括高血壓、蛋白尿、水腫，嚴重時甚至可能引發腦中風、肝腎功能衰竭、癲癇，或造成胎盤剝離、胎兒缺氧，對母嬰都非常危險。

「很多孕婦以為只是血壓高，但其實是子癲前症且該症狀進展很快，有些人幾天內就會急轉直下。」區慶建說，尤其高齡孕婦、試管嬰兒、雙胞胎妊娠，以及本身有高血壓、糖尿病、免疫疾病者，都屬高危險族群。

他指出，目前透過規律產檢與風險評估，多數高危險妊娠其實都能提早發現。包括第一孕期染色體篩檢、非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）、羊膜穿刺、高層次超音波、妊娠糖尿病篩檢，以及子癲前症風險評估等，都能協助及早介入。孕期若出現持續性頭痛、視力模糊、腹痛、異常出血、突然水腫、體重快速增加或胎動減少，都不能輕忽，應立即就醫檢查。

區慶建說，除了醫療追蹤，孕期生活管理同樣重要。高齡孕婦應注意體重控制與均衡飲食，攝取足夠蛋白質與蔬果，避免高糖、高油及加工食品；在醫師評估安全下，也可適度散步、做孕婦瑜伽，幫助循環與穩定身心。

懷孕 試管嬰兒

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