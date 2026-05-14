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「我還能當媽媽嗎？」25歲護理師罹乳癌 醫助化療前先凍卵保希望

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
基隆長庚紀念醫院乳房醫學中心主任李春輝指出，近年乳癌患者有年輕化的趨勢，接受化療之前，可評估自身的生育計畫。圖／基隆長庚提供
基隆長庚紀念醫院乳房醫學中心主任李春輝指出，近年乳癌患者有年輕化的趨勢，接受化療之前，可評估自身的生育計畫。圖／基隆長庚提供

「被確診後的第一個念頭不是會不會死，而是以後還能不能當媽媽？」29歲的小雅（化名）是小兒科護理師，四年前，她在洗澡時摸到右乳有硬塊，原以為只是生理期變化，沒想到兩個月後腫塊依舊沒有消失。到醫院做超音波檢查發現，右乳有一顆約3公分腫瘤，穿刺確診為「管腔型乳癌」，小雅雖知道乳癌能治療，但仍擔心化療後，還能否懷孕生子。

基隆長庚紀念醫院乳房醫學中心主任李春輝表示，近年台灣乳癌有年輕化趨勢，愈來愈多患者在30、40歲前確診，過去確實有不少患者一確診後，就馬上開始治療計畫，等化療結束後才發現卵巢功能受損，錯失保存生育力的黃金時間；如今隨著腫瘤科與生殖醫學合作日益成熟，年輕癌友其實有機會兼顧治療與未來生育。

李春輝說，小雅當時為了保留乳房外觀，醫療團隊先安排化學治療縮小腫瘤，再進行乳房保留手術。不過，由於化療可能傷害卵巢功能，團隊在確診初期便同步轉介她至生殖醫學科評估。因為她非常年輕，第一時間就知道除了要治療乳癌，也要保住她未來的選擇權。

李春輝說，在不延誤乳癌治療的前提下，小雅於化療前完成卵子冷凍保存。如今她已接受術後抗荷爾蒙治療四年多，病情穩定，也開始與醫師討論階段性停藥與備孕規畫。

台灣生殖醫學會、台灣生育力保存學會及相關腫瘤醫學會，已於2025年底共同發布「癌症病患生育力保護共識聲明」，並在今年初針對乳癌患者提出排卵誘導治療共識，希望建立標準化照護流程。

目前對年輕乳癌患者而言，最成熟的生育保存方式仍以「冷凍卵子或胚胎」為主，通常透過約兩週的排卵刺激療程即可完成取卵。針對管腔型乳癌患者，療程期間也會搭配芳香環酶抑制劑（Letrozole）降低雌激素刺激，以兼顧腫瘤安全性。

若患者病況較急迫、無法等待取卵，也可考慮「卵巢組織冷凍」，先將部分卵巢組織保存，待治療完成後再移植回體內，幫助恢復生育與荷爾蒙功能。另外，化療期間也可搭配俗稱「停經針」的GnRH促效劑，讓卵巢暫時休眠、降低化療傷害，但這屬於輔助措施，無法完全取代凍卵。

除了化療，長達5到10年的抗荷爾蒙治療，也曾讓許多年輕乳癌患者陷入兩難。李春輝指出，過去醫界擔心停藥懷孕可能增加復發風險，但2023年刊登於「新英格蘭醫學雜誌」的POSITIVE研究已證實，患者若完成18至30個月治療後，在醫師評估下短暫停藥備孕與哺乳，並不會明顯增加乳癌復發機率。

李春輝說，現在的觀念已經和以前不一樣。年輕乳癌患者不再只能在「保命」與「生育」之間二選一，而是有機會透過完整規畫，同時保住健康與未來家庭。他也提醒年輕女性，平時若摸到乳房異常硬塊、乳頭凹陷或不明分泌物，應盡快就醫檢查。若不幸確診，也務必在治療前主動和醫師討論「生育保存」需求，及早介入，替自己留下更多人生選擇。

腫瘤 乳癌 懷孕

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