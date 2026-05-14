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昨晚才運動…25歲科技男隔天猝死！ 朋友認證「最健康」醫曝4警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲科技男，平時生活規律還固定到健身房運動，被朋友視為「最健康的人」，但卻因為心因性猝死，讓人難以接受。圖/AI生成
一名25歲科技男，平時生活規律還固定到健身房運動，被朋友視為「最健康的人」，但卻因為心因性猝死，讓人難以接受。圖/AI生成

重症科醫師黃軒近日分享一起令人震驚的案例，一名25歲、任職科技公司的男子「阿志」，平時生活規律，下班後還固定到健身房運動，被朋友視為「最健康的人」。然而，隔天清晨家人卻發現他遲遲未起床，救護人員到場時已無生命跡象，最後確認死因為「心因性猝死（Sudden Cardiac Death）」，讓親友難以接受。

黃軒在臉書指出，許多人誤以為猝死只會發生在高齡族群，但根據美國心臟學會（AHA）統計，美國每年有超過35萬人死於院外心臟驟停，其中不少患者年齡不到40歲，而且大多在發作前沒有明顯異狀。他提醒，年輕並不代表心臟一定健康，若忽略潛在風險，悲劇可能在毫無預警下發生。

針對年輕族群常見的猝死原因，黃軒表示，包括「肥厚型心肌病變」、「隱性心律不整」以及「主動脈剝離」等問題，都可能在短時間內奪命。其中，肥厚型心肌病變容易在劇烈運動時引發致命性心律不整；Brugada症候群、WPW症候群等隱性心律不整，平時檢查未必能發現；而主動脈剝離則與高血壓年輕化有關，患者可能從胸口劇痛到失去意識只需短短幾分鐘。

黃軒也提醒，心臟在危急前往往會釋出警訊，包括運動時突然頭暈、黑矇、不明原因心悸、曾經昏倒，或家族中有人在50歲前罹患心臟病及猝死等情況，都應提高警覺。他建議，有家族病史者可主動接受12導程心電圖及心臟超音波檢查，同時學習CPR與AED操作，以便在關鍵時刻爭取救命機會，並強調「年輕不是保護傘，心臟不會等你準備好」。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，許多年輕人外表看起來健康，但可能早已潛藏隱性心臟疾病，加上長期熬夜、工作壓力大，會讓猝死風險明顯增加，甚至有人第一次發作就來不及搶救。

洪惠風指出，年輕人猝死原因與年長者常見的心血管疾病不完全相同。美國曾針對運動員猝死進行研究，發現不少案例與先天性心臟疾病有關，患者平時可能毫無症狀，但在高強度運動、情緒刺激或過勞狀態下，容易引發致命性心律不整。此外，上班族的猝死原因更為複雜，許多30至40歲族群雖自認年輕，但高血壓、高血脂、肥胖與代謝異常，加上熬夜、壓力及缺乏運動，恐讓心血管提早老化。

他也提醒，胸悶、胸痛、心悸、異常喘、疲倦、暈眩，甚至半夜因心跳過快驚醒等症狀，都可能是心臟發出的警訊，不應輕忽。此外，猝死與心肌梗塞還有一段高風險時期，被稱為「Morning Surge（清晨巨浪）」，危險時間多集中在起床前2小時至起床後6小時。

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