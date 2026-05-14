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中華航空9度入選標普全球永續年鑑 獲頒全球航空業Top 1%殊榮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航九度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，董事長高星潢親自出席頒獎典禮接受這份榮耀。圖／華航提供
華航九度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，董事長高星潢親自出席頒獎典禮接受這份榮耀。圖／華航提供

華航空憑藉卓越的ESG經營表現，9度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，董事長高星潢親自出席頒獎典禮接受這份榮耀，展現華航致力永續治理的堅定承諾。

2026年標普全球永續年鑑（S&P Global 2026 The Sustainability Yearbook），依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）編製的標普全球永續年鑑，針對全球59個產業、超過9200家企業進行評比。

今年標普全球永續年鑑表彰典禮於台北美福大飯店舉行，而全球航空產業僅8家公司入選，華航是唯一達到Top 1%門檻的航空公司，而躋身全球Top 1%的台灣企業僅15家。

華航再度榮獲全球航空業CSA最高分，在環境與社會2大面達全球企業標竿，包含透明度與報導、環境政策與管理、能源、水、運輸安全、人權等評比指標皆獲得滿分，同時於氣候策略、顧客關係等合計8項指標奪得全球航空業最高成績，充分展現全方位落實永續發展的實力與行動力。

華航長期深耕ESG ，自2022年起連續4年響應天合聯盟 SkyTeam「航空飛行挑戰」，持續發想並推動多元永續方案，進而導入日常營運航班，歷年榮獲「永續航空燃油轉型獎」、「最佳前瞻策略獎」、「最佳機上用品供應鏈獎」、「最佳應用創新獎」、「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」等多項肯定。

同時二度榮獲「台灣企業永續獎TCSA」永續綜合績效類「台灣十大永續典範企業獎」、永續報告類連四年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」；連兩屆榮獲「ESG 交通運輸永續獎」金獎；以行動支持國內能源轉型，獲頒民航局「永續發展獎」。華航持續以實際行動，結合核心理念與營運策略，邁向永續航空未來。

華航 標普 永續

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