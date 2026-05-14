消基會公布加拿大燕麥農藥殘留超標 食藥署：請地方啟動調查

減重風氣盛行，民眾健身後常使用大豆蛋白粉搭配燕麥，作為高蛋白及膳食纖維補充品。消基會今天公布大豆蛋白粉及燕麥嘉磷塞農藥殘留測試結果，1件加拿大燕麥檢出具致癌疑慮的農藥「嘉磷塞」殘留。對此，衛福部食藥署指出，已將資訊提供地方衛生局啟動行政程序調查，若查獲違規將依法辦理，此外，將持續監測是受農產品藥品殘留情況。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，針對消基會公布，疑涉不符規定產品，食藥署將資訊提供所轄地方政府衛生局依行政程序調查，倘查獲違規將依法處辦，將持續監測市售農產品農藥殘留，以維護消費者食用安全。

消基會指出，今年2月至3月初，於不同的網路平台購買「大豆蛋白粉」及「燕麥」兩項樣品，每項10件，共計購得20件樣品。其中1件「加拿大傳統燕麥片」被檢出0.1ppm嘉磷塞。依據「農藥殘留容許量標準」，燕麥則嚴格規定為「不得檢出」。

消基會指出，國際癌症研究中心將嘉磷塞分類為可能對人類致癌，但歐盟食品安全局、聯合國糧農組織與世界衛生組織的農藥殘留專家聯席會議等機構，認為嘉磷塞不太可能或不會對人類有致癌風險。不過仍有研究指出，嘉磷塞會破壞土壤微生物和影響環境生態，且其代謝物也具毒性。

消基會建議消費者，燕麥雖然可以取代五穀雜糧，但每100公克熱量約400大卡左右，若想要代替白飯，建議每餐攝取量要控制在45公克以下（等於100公克白飯熱量），以避免攝取過多熱量。攝取時應注意，燕麥的高纖維可能導致脹氣或腹瀉，此外，燕麥也是高磷及鉀食物，腎臟代謝不佳者食用前請諮詢專業人員。購買時，也不要選擇加糖的商品，以防止血糖飆升。