雞蛋一定要放冰箱？77年蛋行教「保存秘訣」 做錯容易變壞蛋

近期全台接連爆發食物中毒事件讓食安問題又拉警報，其中有幾個案例已確認驗出是「沙門氏菌」釀禍，引發社會大眾對雞蛋怎麼保存的關注。

民國38年（1949年）成立，已有77年歷史的老字號蛋行協興蛋業在臉書粉專表示，不少民眾對於「買回家的雞蛋要冰嗎？」、「大賣場的蛋需要冷藏嗎？」有疑慮，但其實雞蛋的「身世背景」才是到底要不要冰的關鍵所在。

尤其夏天到了，隨著天氣愈來愈熱，很多人都怕雞蛋很快就壞掉了，協興蛋業解釋，雞蛋要不要進冰箱，不是看天氣冷不冷，而是取決於在哪裡買的，以及它是怎麼被處理的。

舉例來說，超市洗選蛋絕對要冰。因為雞蛋在出廠前，都經過了嚴格的溫水清洗、消毒與烘乾，過程中表面原本天然的「保護膜」會被洗掉，外殼的氣孔暴露在外，細菌（如沙門氏桿菌）更容易入侵。

至於在傳統市場買的散裝蛋可以放常溫，但有條件。這些蛋沒有經過洗選線的破壞，表面那層天然的保護膜還完好如初，就像自帶防護罩一樣，在天氣陰涼、通風的情況下，直接放常溫保存完全沒問題。

然而，如果希望蛋的新鮮度可以維持得久一點，只要環境溫度超過25°C，不管是不是洗選蛋，都建議進冰箱，否則以台灣夏天的高溫來說，即便是常溫蛋，蛋黃也容易散掉，細菌繁殖的速度也會加倍。

本站曾報導過，如何挑選雞蛋，以及如何保存，可參考5大訣竅：

一、蛋殼表面「霜狀粉末」

代表殼未經摩擦，較為年輕，或選擇表面無髒汙、糞便，且無裂痕，減少微生物汙染機會。

二、敲打無晃動聲

輕輕搖晃，聽不見明顯晃動聲較佳，若聲音過大表示放置已久，蛋黃已變鬆散。

三、選擇洗選蛋

認明有溯源編號或洗選蛋標章，品質較有保障。

四、雞蛋尖端朝下放

雞蛋的鈍端有氣室，將鈍端朝上、尖端朝下，可避免蛋黃貼近氣室而變質。

五、不要放在冰箱門

因冰箱門經常開關，溫度不穩，應將雞蛋整盒放在冰箱最下層的蔬果盒中，減少溫度波動。