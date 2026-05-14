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「政策不能靠喊價」醫改會挺基層：關床問題早就存在

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫改會執行長林雅惠（右）指出，政策不能靠「喊價」，賴總統一句話就讓政策提早1年，短短數日內政策一變再變，卻未提出支持政策改變的證據，「節日喊話送禮，只是擔心選票的政治動作」。圖左為家總副主任張筱嬋。記者林琮恩／攝影
醫改會執行長林雅惠（右）指出，政策不能靠「喊價」，賴總統一句話就讓政策提早1年，短短數日內政策一變再變，卻未提出支持政策改變的證據，「節日喊話送禮，只是擔心選票的政治動作」。圖左為家總副主任張筱嬋。記者林琮恩／攝影

護病比爭議延續，賴清德總統宣布民國116年5月實施，衛福部擬用平均值計算，已發基層護師不滿。醫改會亦發聲，痛批賴總統宣布提早1年入法，看似重視勞權，實則無具體規畫、沒有科學實證，口號治理只會令各界期待落空，而政府與醫界資方屢次以關床、候床時間延長、偏鄉病人權利受損作為延後實施護病比理由，但關床問題早就存在，「難道偏鄉醫院就該同卡（健保卡）不同命？」

醫改會執行長林雅惠今天出席與台灣護理產業工會合辦的記者會。她說，護病比法制化倡議逾10年，113年時曾獲社會高度共識，應是入法最佳時間，政府卻宣布暫緩，稱要讓醫院進行整備、改善，於期間實施獎勵機制，好不容易熬過2年整備期，三班護病比入法並由「醫療機構設置標準」制定相關細節，衛福部又擬採用「非常具彈性的版本」。

三班護病比入法後，衛福部原先稱要暫緩2年實施，賴總統後續再宣布提前1年，至明年實施。林雅惠說，護病比入法後還要展緩，是否代表政府發放津貼的撒幣政策未見成效？還是想放任醫療院所漠視護理過勞困境？我國護理人員平均年資，已從10年減為1年，薪資天花板與鄰國相比，更是慘不忍睹，新人不想待、中生代留不住，「還要護理人員忍受多久？」

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋說，護病比為病人安全與照顧品質的基準及前提，若衛福部執意以平均方式計算護病比，民眾家人住院時，「還難安心上班嗎？」高護病比現況下，照顧者除擔心找不到看護，也要擔心護理師無法在安全的前提下，以專業照顧病人，已有不少家屬反應，家人住院時護理師很忙，有需求時無法及時協助，「國家對外犧牲健保多棒，卻犧牲基層護理師。」

林雅惠說，政策不能靠「喊價」，賴總統一句話就讓政策提早1年，短短數日內政策一變再變，卻未提出支持政策改變的證據，「節日喊話送禮，只是擔心選票的政治動作」，醫改會拒絕讓偏鄉醫療成為阻礙改革的擋箭牌，質疑政府未提出偏鄉護理實際缺口、占床率，若按政府美化公開的數據，三班護病比多數院所達標，為何仍用人力不足威脅民眾？

關床早就發生，政府應大幅改善勞動條件，以相關津貼解決人力困境，而非拿偏鄉當擋箭牌，推託三班護病比實施。護病比與病人安全高度相關，林雅惠痛批，難道政府認為偏鄉民眾應該「同卡不同命？病人安全就不用提升？」政府應理性拿出數據，停止製造社會對立，呼籲借鏡澳洲經驗，設護病比專責監督單位，邀基層工會參與，違規院所需強制輔導，「而非政府與資方密室協商。」

衛福部 賴清德

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