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強對流正移入彰化雲林交界 粉專示警：伴隨閃電訊號 留意較強雨勢
鋒面影響，今天的天氣不穩定。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，鋒面尾端已來到彰雲嘉一帶，特別是在彰化、雲林交界有強對流移入，並伴隨閃電訊號，提醒未來幾個小時留意較強雨勢。
「觀氣象看天氣」表示，雨區有明顯往中、南部擴展的趨勢，也與滯留鋒面位置逐漸西、向南調整有關，容易降水的情況會持續到明天。今天下半天起、明天南部也會出現降水。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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