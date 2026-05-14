移工遭性騷逃離、懷孕險失明 關愛之家助邊緣兒

移工阿佳（化名）來台7年，因雇主長輩性騷選擇逃跑，長期躲藏的壓力與營養不良讓她在懷孕時幾乎失明，在關愛之家協助下，誕下僅1公斤上下的龍鳳胎，孩子如今漸漸恢復活力。

阿佳自2019年來台工作，卻遭雇主長輩多次性騷，即使求助，也只是被嘲諷「跟老人計較」，求助仲介則被要求隱忍。

孤立無援的阿佳選擇逃跑，但長期躲藏的壓力與營養不良，後來懷有身孕的她幾乎失明。今年1月，她因血壓飆破240mmHg，被送往關愛之家求援，緊急送醫，剖腹產下僅1360克的兒子與800克的女兒。

這對小兄妹從出生起就全身插滿管子，幸在醫療團隊照料下，已經3個多月大的他們漸漸恢復活力，如今哥哥體重已4500克，妹妹也成長到2300克。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤透過新聞稿表示，孩子不該因為母親曾受過的屈辱或錯誤的抉擇就失去生機。大人的選擇或許有無奈，但孩子的心跳是誠實且珍貴的；這些在保溫箱裡的生命很勇敢，關愛之家存在的意義，就是不讓這些生命在黑暗中獨自凋零。

台灣關愛基金會安置長王冠婷指出，阿佳的故事只是冰山一角，許多移工因害怕求援而逃跑，讓寶寶成為制度外「透明的孩子」。但醫療與生存權是不分國籍的，關愛會持續站在第一線，作為這些邊緣生命的最後一道防線，也期許相關單位予以支持。

關愛基金會邀請各界支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」。因為有大眾的支持，這些社會邊緣的孩子才得以在充滿愛與安全的環境中成長，擁有一個還有希望的未來，可見台灣關愛基金會官網https://www.twhhf.org/，或致電02-2738-9600分機17。