聽新聞
0:00 / 0:00
彰化雲林注意 旺盛雲雨帶即將移入 未來3小時注意瞬間大雨雷擊強風
鋒面影響，苗栗縣已有豪雨發生，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，彰化、雲林注意，一波發展較旺盛的雲雨帶即將移入，未來3小時注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，鋒面開始往南擺動了。午後，中台灣會陸續加入北部的大雨派對，南部、花東深夜後雨才會明顯起來，「大家都有份，差在時間點」。明晚以後，各地雨勢都會慢慢緩和。
中央氣象署說，今天鋒面影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，彰化以北地區有局部大雨發生的機率，中部其他地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。