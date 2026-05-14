彰化雲林注意 旺盛雲雨帶即將移入 未來3小時注意瞬間大雨雷擊強風

大胃王YouTuber「吃貨豪豪」近日應粉絲推薦前往一間餐廳進行「雞翅挑戰」，原本這應是一場輕鬆的趣味挑戰，沒想到過程中被補酒、挑剔雞翅啃得不夠乾淨，即使挑戰成功也必須支付低消，讓網友紛紛為豪豪打抱不平，批店家「輸不起就別玩」。 「吃貨豪豪」以一系列大胃王、吃到飽影片走紅，YouTuber頻道訂閱已逾84萬，近日他前往北市一間港式餐酒館，挑戰「15分鐘吃完30隻雞翅和1公升啤酒」，結果雖然挑戰成功，卻意外引發紛爭。 豪豪在影片中透露，「雞翅挑戰」分為單人模式和團體模式，他以單人模式應戰，如能成功即可免單，失敗則需支付餐費1288元，並在預約時先行支付一半訂金。沒想到，豪豪到了現場才被告知「每人仍需支付500元低消」，且不能以挑戰費用折抵，讓他忍不住吐槽「第一次看到挑戰有低消的」。 挑戰限時15分鐘，工作人員不僅在過程中與挑戰者聊天，還在啤酒泡沫消散時「補滿酒量」，在豪豪即將完食之際，老闆又要求他「再檢查一下」，需將骨頭啃到看不見肉才行，所幸在最後倒數10秒完成挑戰。不過即使挑戰成功，最終豪豪仍需再支付他與攝影師2人的低消和服務費，共1115元。 影片曝光引發粉絲不滿，抨擊店家「

2026-05-14 13:13