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國家級警報響！大雷雨開炸雲嘉澎 恐強風暴雨、慎防低能見度
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息，持續時間至下午1時11分；此外，也針對澎湖縣望安鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時14分。有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨較強陣風，慎防低能見度。沿海、陸上警戒區域：雲林縣口湖鄉、嘉義縣東石鄉、澎湖縣望安鄉。
劇烈天氣正在或即將發生，中央氣象署建議留在安全的建築物內。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。
戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。確保船員作業安全，隨時收聽無線電或廣播警訊，密切注意天氣變化。發現龍捲風應立即遠離發生區域，防止遭受突發危害。避免靠近大型機具設備與開闊區域，以防突發強風或巨浪影響。
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