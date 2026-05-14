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大雨特報 新竹山區、苗栗、金門注意瞬間大雨
鋒面影響，苗栗縣已有豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗地區、新竹山區及金門有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。影響時間至晚上，大雨：新竹縣山區、苗栗縣、金門地區。
中央氣象署說，今天鋒面影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，彰化以北地區有局部大雨發生的機率，中部其他地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率。
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