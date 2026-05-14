快訊

現場觀察／川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

半導體風雲／美韓深度結盟衝擊台積 專家示警更大危機

聽新聞
0:00 / 0:00

騎士「橫躺淡江大橋機車道」質疑不足2.5公尺 公路局今蒐證向警方舉發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋5月12日上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，汽機車道一度出現壅塞，卻有騎士欲測量機車道寬度，直接停車並橫躺在車道上。圖為不少機車騎士於12日上橋體驗狀況，非本新聞當事人。聯合報系資料照
淡江大橋5月12日上午11時30分正式通車，大批民眾湧入體驗，汽機車道一度出現壅塞，卻有騎士欲測量機車道寬度，直接停車並橫躺在車道上。圖為不少機車騎士於12日上橋體驗狀況，非本新聞當事人。聯合報系資料照

淡江大橋12日正式通車，不少民眾紛紛騎車上橋體驗，卻有騎士在騎乘過程中，為測量機車車道寬度，竟整個人橫躺在機車道上。交通部公路局今表示，已搜集事證，並向警方舉發。

有民眾在社群上傳影片指出，淡江大橋機車車道狹窄，光是一輛3輪的身障車輛就能擠滿整個車道，質疑根本不足2.5公尺，甚至將機車停駛在機車道上，騎士整個人橫躺在機車道上，欲以自身身高來測量其寬度，並說「淡江大機車道不寬卻挺很睡的」。

有網友見狀後留言，行駛途中停車下車屬於嚴重違規，紅綠燈停等屬正常情況，但下車躺在馬路上絕對不正常，且非因交通阻塞或交通號誌而不得不做的行為，恐違反道交處罰條例第43條可處6000元至2.4萬元罰鍰。

對此，公路局今表示，淡江大橋通車首日，有騎士於淡水往八里方向機車道停車後橫躺於路面阻礙後車通行，公路局北區養護工程分局蒐集事證後於今天具函向警方舉發；至於懲處部分，公路局表示，警方認定後將進行懲處。

公路局再次呼籲用路人，應依規定使用公路，北分局將持續蒐證舉發蓄意違規之事件，以維行車秩序及安全。

淡水 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

遭公路局點名批造謠 火花羅再抓淡江大橋機車道問題：就是在硬拗

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士搶頭香遭攔恐遭罰6萬元

淡江大橋機車道綠燈秒數太短釀壅塞 騎士批：對機車族不友善

相關新聞

苗栗大雨持續…造橋累積雨量118毫米 粉專分析1大特性

苗栗大雨持續中，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠由於雷雨帶長時間滯留在苗栗上空，󠀠造成局部地區雨勢特別大，󠀠其中，󠀠造橋累積雨量已達118毫米。󠀠

三班護病比將採平均計算 護團批「假達標」：過勞現況就地合法

護病比入法議題延燒，賴清德總統宣布明年5月實施，看似塵埃落定，但基層護理師並不埋單。台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣醫療改革基金會、家庭照顧者關懷總會等舉行記者會，批評衛福部所提「醫療機構設置標準」草案，採全院、全月平均計算，且允許醫院以支援人力灌水並在事後填報，也無實質監督機制，形同「讓護理師過勞現況就地合法」。

「健康沉默殺手」年輕人也中鏢！30+族群每7人就1人血壓超標

依據113年十大死因統計，三高造成的慢性病占十大死因的50%。最新的國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。國健署將成人預防保健服務下修至30歲，希望國人提早預防，減少未來的醫療負擔。

影／林志玲任文策院董事惹議 綠委：尊重文化部專業決定

藝人林志玲接任文策院董事引發討論，外界關注她過去曾發表「我愛你中國」等言論。民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午在立法院黨團舉行輿情回應記者會。

中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

健身族當心！消基會檢出1款燕麥片 殘留致癌疑慮農藥

近年健身和減重風氣流行，大豆蛋白粉搭配燕麥是熱門的植物基礎高蛋白營養組合，因其細緻口感和膳食纖維，廣受素食者與健身族喜愛。消基會今日公布「大豆蛋白粉及燕麥嘉磷塞農藥殘留測試結果」，1件加拿大燕麥檢出具致癌疑慮的農藥「嘉磷塞」殘留。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。