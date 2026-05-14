「健康沉默殺手」年輕人也中鏢！30+族群每7人就1人血壓超標

依據113年十大死因統計，三高造成的慢性病占十大死因的50%。最新的國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。國健署將成人預防保健服務下修至30歲，希望國人提早預防，減少未來的醫療負擔。

國健署公布最新血壓監測數據，結果發現高血壓不再只是中老年人的問題，30至39歲青壯年族群中，已有15.1%血壓異常，等於「每7人就有1人血壓超標」。國健署長沈靜芬表示，許多年輕人因缺乏定期健檢與量血壓習慣，根本不知道自己已罹患高血壓，等到出現中風、心臟病或腎臟病等併發症時，已經相當嚴重。

沈靜芬說，高血壓被稱為「健康的沉默殺手」，初期幾乎沒有症狀，卻是腦中風、心肌梗塞、腎臟病等重大疾病的重要危險因子。許多人以為30多歲仍屬年輕族群，但從最新成人預防保健資料來看，這個年齡層已開始出現明顯健康警訊。113年十大死因中，更有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命。

成人預防保健服務從114年1月1日起將年齡下修至30歲，提供30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次、65歲以上每年1次免費篩檢。統計114年總服務人數達266萬人，較113年增加45萬人，成長20%。其中，30至39歲因首年納入服務，涵蓋率為11.1%；40歲以上民眾利用率為29.5%。

沈靜芬指出，去年共有35.5萬名30至39歲的中壯年接受健檢服務，其中過重或肥胖比例高達48%，代謝症候群約19%，高血壓則占15%。呼應5月17日是「世界高血壓日」，除了定期健檢外，也鼓勵民眾養成居家「722高血壓量測」習慣，也就是「連續7天、每天早晚各量1次、每次量2遍取平均值」，提升量測準確度。

許多民眾有「家裡沒有血壓計」或「不知去哪量」的困擾，國健署積極營造便利的量測環境，迄今全台已有1515家社區據點、零售通路、社區藥局與金融機構取得「安心血壓站」認可，提供符合規範的測量環境，民眾可透過「國民健康署安心血壓站地圖」（https://www.safebp.site/）找到離自己最近的站點。

國健署也將血壓管理推向職場，鼓勵企業設置血壓站。沈靜芬表示，員工健康不僅能降低病假與醫療成本，也有助提升企業生產力與向心力，因此希望更多企業加入「安心血壓站」計畫，共同建立便利、標準化的血壓量測環境。