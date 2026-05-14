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立夏養生、養心益陰 北市聯醫邀民眾開啟仲夏身心調衡之鑰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
按壓「勞宮穴」以清瀉心火，穩定心神。圖／北市聯醫繪製
按壓「勞宮穴」以清瀉心火，穩定心神。圖／北市聯醫繪製

隨著二十四節氣中「立夏」的到來，萬物進入生長旺季，氣溫顯著回升。中醫理論認為「夏氣與心氣相通」，立夏不僅是季節的轉換點，更是人體生理機能調整的關鍵期。面對日益炎熱的氣候，中醫建議夏季養生應以「養心益陰」為核心，透過規律作息、清淡飲食與情緒調節，方能健康度過暑熱。

《黃帝內經》提及：「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。」立夏之後，自然界陽氣隆盛，人體新陳代謝加快，心氣漸旺，陽氣外浮。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫傷科主任謝明憲表示，「夏氣通於心」，由於「心主神明」，高溫容易使人心情煩躁、坐立難安，若調養不當，容易出現心火偏亢、陰液耗傷等問題，甚至引發睡眠障礙或心血管負擔。

養心首先要從「靜」做起。謝明憲建議，每日可安排15至30分鐘的「午時小憩」（中午11點至13點）。此時心經當令，午餐後短暫的休息能有效緩解心火，幫助下午神清氣爽。此外，維持情緒穩定，避免大喜大悲，正是所謂「心靜自然涼」的醫理實踐。

夏季氣候炎熱，汗液分泌增加。中醫認為「汗為心之液」，過度流汗不僅損耗津液，更會傷及心氣。因此「益陰」成為夏季不可忽視的環節。當水分流失過多時，人體易出現口乾舌燥、皮膚乾澀及便秘等現象。養陰的方式不僅是單純喝水，更應從日常膳食中攝取具備「生津、潤燥」功能的食材，例如「酸甘化陰」傳統涼茶或烏梅湯、檸檬水，利用酸味收斂、甘味滋陰的特性，能有效緩解口渴；「清熱食材」綠豆、薏仁、冬瓜及蓮子，能清熱利濕，幫助身體消除多餘熱毒。

謝明憲提醒，立夏後雖然酷熱難耐，但切忌過度貪涼。長時間待在低溫冷氣房內，會導致毛孔收縮、暑氣困於體內，形成「陰暑」，也就是現代人常見的「冷氣病」。此外，大量攝取冰品冷飲會損傷脾胃陽氣。當脾胃受損，運化水濕的能力下降，身體反而會感到沉重、疲倦。建議飲用水溫以接近體溫的常溫水為佳，若要消暑，可以常溫的綠豆湯取代冰凍飲品。

立夏生活提案：飲食與運動的調和，包括：

一、 飲食遵循「微苦增酸」

立夏飲食宜採取「清補」原則，宜清淡，避免過於油膩及辛辣刺激食物。中醫主張「苦能入心」，適度的苦味食物（如：苦瓜、蓮子心）能清心火、除煩熱，有助於穩定情緒與改善睡眠。然而，苦味食物不宜過量，以免傷及脾胃。適度增加酸味食物（如：山楂、烏梅）可助消化並收斂心氣。

二、運動避開烈日烈火

夏季運動應遵循「不厭於日」但「不過度流汗」的原則。建議選擇清晨或傍晚進行慢跑、快走或太極拳等溫和運動。若運動量過大導致大汗淋漓，反而容易耗散元氣，對心臟造成負擔。

三、居家穴位保健

平日可透過按摩「內關穴」（手腕橫紋上三指寬處，兩條肌腱之間）來寧心安神、緩解胸悶；或是按壓「勞宮穴」（握拳時中指指尖對到的掌心中心處）以清瀉心火，穩定心神。

「立夏」象徵著熱力的綻放，也是體現生命力的時刻。透過「養心」護衛神志清明，藉由「益陰」潤澤身體機能，我們便能在炎炎夏日中保持內心的清涼與體格的強健。在這個季節交替之際，不妨放慢腳步，順應自然律動，給予心靈一份寧靜，給予身體一份滋養。

按摩「內關穴」來寧心安神、緩解胸悶。圖／北市聯醫繪製
按摩「內關穴」來寧心安神、緩解胸悶。圖／北市聯醫繪製

中醫 立夏 北市

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