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北醫附醫深耕史瓦帝尼17年 累計服務逾21萬人次 導入智慧系統助無紙化

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
非洲友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前率團參訪台北醫學大學附設醫院。圖／北醫附醫提供
非洲友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前率團參訪台北醫學大學附設醫院。圖／北醫附醫提供

非洲友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前率團參訪台北醫學大學附設醫院，高度肯定台灣在臨床醫療、公共衛生及智慧醫療領域的發展成果，並感謝北醫體系長期深耕史瓦帝尼醫療服務，協助提升當地醫療量能與人才培育。北醫附醫投入史瓦帝尼已17年，累計服務超過21萬人次，近年更將智慧醫療平台導入當地公立醫院，成為台灣醫療外交的重要成果之一。

史瓦帝尼副總理札杜莉今年5月6日赴北醫附醫參訪，由台北醫學大學附設醫院院長施俊明陪同參觀院區，雙方就臨床醫療、公共衛生、醫事人才培育及智慧醫療等議題進行交流，並討論未來深化台史醫療合作方向。

施俊明表示，北醫附醫配合政府醫療外交政策，長期深耕史瓦帝尼，除派遣常駐醫療團隊投入第一線臨床照護，也協助當地建立醫事人員國家考試制度及專業訓練架構，希望從制度面培育在地醫療人才，建立可長可久的醫療體系。

施俊明指出，北醫附醫迄今在史瓦帝尼累計醫療服務超過21萬人次，教學與訓練服務逾5萬人次，對提升當地醫療量能及專業人才培育發揮重要影響。

除臨床醫療與人才培育外，台北醫學大學附設醫院副院長王偉表示，今年將台北醫學大學建置的TAIP-X智慧醫療平台導入史瓦帝尼曼齊尼政府醫院（Manzini Government Hospital），協助原本仰賴紙本作業的門診流程，逐步轉型為數位化與系統化的智慧醫療模式。

COVID-19疫情期間，北醫醫療團仍持續駐守史瓦帝尼，成為當時台灣第一個於疫情期間派遣醫療團出國服務的醫療機構，確保當地基本醫療不中斷，相關行動也獲得史瓦帝尼政府高度肯定。

札杜莉此次參訪期間，也對北醫附醫在智慧醫療、專科醫療及國際合作成果表達高度肯定，期待未來雙方持續深化醫療、教育、公共衛生及醫療科技等領域合作。

施俊明表示，未來將持續以醫療合作與健康共好為核心，深化與史瓦帝尼的夥伴關係，透過長期投入與實質合作，共同提升醫療照護品質與人民健康福祉。

非洲友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前率團參訪台北醫學大學附設醫院。圖／北醫附醫提供
非洲友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）日前率團參訪台北醫學大學附設醫院。圖／北醫附醫提供

史瓦帝尼王國副總理札杜莉（中）赴北醫附醫參訪，由北醫附醫院長施俊明（左二）陪同參訪。圖／北醫附醫提供
史瓦帝尼王國副總理札杜莉（中）赴北醫附醫參訪，由北醫附醫院長施俊明（左二）陪同參訪。圖／北醫附醫提供

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