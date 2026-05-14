世界自行車日騎進花東縱谷 低碳漫遊糖廠、濕地與森林園區

響應世界自行車日，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推出「徐行縱谷—騎時很健康」自行車活動，6月3日將從瑞穗車站出發，串連大農大富平地森林園區、光復糖廠及馬太鞍濕地等景點，以約40公里路線帶領民眾深入體驗花東縱谷低碳慢旅行魅力。

縱管處表示，此次活動以友善騎乘為主軸，規畫沿線補給與休憩站，讓參與者能以每小時約15公里的節奏，欣賞縱谷自然景觀、農業風貌、濕地生態與糖業文化，不只是完成一段騎乘路線，更像是一場貼近土地的人文旅行。

縱管處長許宗民指出，「徐行縱谷」多年來持續推廣帶狀自行車旅遊，結合領騎服務、深度遊程與地方特色體驗，逐步建立花東縱谷自行車旅遊品牌。今年也將透過世界自行車日系列活動、主題騎遊及大型單車行旅，推動「低碳、健康、永續」運動觀光，邀請國內外旅客以最慢卻最深入的方式認識縱谷風景與生活。

縱管處指出，活動採免費報名，鼓勵民眾響應低碳騎行與綠色旅遊。完成全程者可獲得花東在地餐盒及「徐行縱谷」限量紀念袖套，另有住宿券及地方特色好禮抽獎。

由於活動期間適逢畢業季，鄰近學校若組團參與，還可獲得限定特色禮品，活動即日起開放報名至5月22日，限額200人，額滿將提前截止。

花東縱管理處推出自行車活動，6月3日將從瑞穗車站出發，串連大農大富平地森林園區、光復糖廠及馬太鞍濕地等景點。圖／縱管處提供