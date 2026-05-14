健身族當心！消基會檢出1款燕麥片 殘留致癌疑慮農藥

近年健身和減重風氣流行，大豆蛋白粉搭配燕麥是熱門的植物基礎高蛋白營養組合，因其細緻口感和膳食纖維，廣受素食者與健身族喜愛。消基會今日公布「大豆蛋白粉及燕麥嘉磷塞農藥殘留測試結果」，1件加拿大燕麥檢出具致癌疑慮的農藥「嘉磷塞」殘留。

消基會指出，今年2月至3月初，於不同的網路平台購買「大豆蛋白粉」及「燕麥」兩項樣品，每項10件，共計購得20件樣品。其中1件「加拿大傳統燕麥片」被檢出0.1ppm嘉磷塞。依據《農藥殘留容許量標準》，燕麥則嚴格規定為「不得檢出」。

消基會指出，國際癌症研究中心將嘉磷塞分類為可能對人類致癌，但歐盟食品安全局、聯合國糧農組織與世界衛生組織的農藥殘留專家聯席會議等機構，認為嘉磷塞不太可能或不會對人類有致癌風險。不過仍有研究指出，嘉磷塞會破壞土壤微生物和影響環境生態，且其代謝物也具毒性。

消基會建議消費者，燕麥雖然可以取代五穀雜糧，但每100公克熱量約400大卡左右，若想要代替白飯，建議每餐攝取量要控制在45公克以下（等於100公克白飯熱量），以避免攝取過多熱量。攝取時應注意，燕麥的高纖維可能導致脹氣或腹瀉，此外，燕麥也是高磷及鉀食物，腎臟代謝不佳者食用前請諮詢專業人員。購買時，也不要選擇加糖的商品，以防止血糖飆升。

消基會表示，目前對進口農作物的嘉磷塞檢測，採取「抽批」或「隨機抽驗」方式，也須符合《農藥殘留容許量標準》，但市場監測中仍有違規商品，除本次有1件檢出外，2020年台北市衛生局監測時也發現1件「燕麥片」檢出嘉磷塞0.3 ppm，這顯示市面上仍存在法規監測下的疏漏，政府應持續把關，以降低市售端的嘉磷塞食安風險。