大胃王挑戰遇刁難？吃貨網紅被要求骨頭重啃、付低消 負評爆炸店家急回應

大胃王YouTuber「吃貨豪豪」近日應粉絲推薦前往一間餐廳進行「雞翅挑戰」，原本這應是一場輕鬆的趣味挑戰，沒想到過程中被補酒、挑剔雞翅啃得不夠乾淨，即使挑戰成功也必須支付低消，讓網友紛紛為豪豪打抱不平，批店家「輸不起就別玩」。

「吃貨豪豪」以一系列大胃王、吃到飽影片走紅，YouTuber頻道訂閱已逾84萬，近日他前往北市一間港式餐酒館，挑戰「15分鐘吃完30隻雞翅和1公升啤酒」，結果雖然挑戰成功，卻意外引發紛爭。

豪豪在影片中透露，「雞翅挑戰」分為單人模式和團體模式，他以單人模式應戰，如能成功即可免單，失敗則需支付餐費1288元，並在預約時先行支付一半訂金。沒想到，豪豪到了現場才被告知「每人仍需支付500元低消」，且不能以挑戰費用折抵，讓他忍不住吐槽「第一次看到挑戰有低消的」。

挑戰限時15分鐘，工作人員不僅在過程中與挑戰者聊天，還在啤酒泡沫消散時「補滿酒量」，在豪豪即將完食之際，老闆又要求他「再檢查一下」，需將骨頭啃到看不見肉才行，所幸在最後倒數10秒完成挑戰。不過即使挑戰成功，最終豪豪仍需再支付他與攝影師2人的低消和服務費，共1115元。

影片曝光引發粉絲不滿，抨擊店家「特地辦活動搞砸自己的口碑」、「我很疑惑為什麼都免單了，還有低消」、「挑戰完沒獎勵，還要現場再額外低消1000元，這完全不合理」、「老闆在旁邊很吵很干擾人家挑戰」、「感謝豪豪幫我們避雷盤子店」、「店家真的超扯，真正的雞蛋裡挑骨頭，而且還不停講話干擾」、「下次單點啤酒記得也要補酒給我餒」，此外連Google評論也都被負評洗成2.8顆星。

有過來人留言表示曾去挑戰4人組模式，因為沒有放涼時間，所以雞翅很燙沒吃完，挑戰失敗，但表明報名前店家就告知每人有500元低消的規定，所以「挑戰成功的話要另外每人再點500元，失敗的話，挑戰的費用就能抵低消」，也引來質疑「挑戰成功反而還要多花錢？」。

面對排山倒海的輿論壓力，該餐酒館緊急發表聲明，解釋該活動初衷僅是希望增加聚餐趣味性的「店內互動遊戲」，而非針對專業大胃王設計，因此才會有低消的配套。對於規則說明不清以及過程中的執行爭議，業者坦承疏失並承諾會認真檢討改善，希望能挽回消費者的信心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康