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不是印錯！Calbee餅乾改推「黑白」包裝 背後原因曝光

聯合新聞網／ 食力Foodnext
中東局勢衝擊包裝供應，卡樂比2026年5月8日已決定旗艦商品洋芋片、河童蝦餅、富果樂麥片暫時改為黑白包裝。圖／美聯社
中東局勢衝擊包裝供應，卡樂比2026年5月8日已決定旗艦商品洋芋片、河童蝦餅、富果樂麥片暫時改為黑白包裝。圖／美聯社

撰文＝【《食力》編輯部】

受到美伊衝突與中東石化供應不穩影響，日本零食大廠Calbee（卡樂比）宣布，部分主力商品將暫時改採黑白簡化包裝設計。

根據卡樂比於2026年5月8日通知零售商與批發商的訊息指出，由於伊朗局勢及其連帶影響，導致包裝印刷所需的油墨與其他材料採購困難 。原先以橘色、黃色為背景並印有精美產品照片的標準包裝，將配合現狀「設計趨於簡單」，改以黑白配色呈現 。受影響的品項涵蓋公司最受歡迎的產品線，包括「洋芋片」、河童蝦條（Kappa Ebisen）與富果樂麥片（Frugra）等 。

中東局勢衝擊包裝供應，卡樂比2026年5月8日已決定旗艦商品洋芋片、河童蝦餅、富果樂麥片暫時改為黑白包裝。

中東局勢影響石化供應鏈 產業開始共享資訊以掌握變化

這波供應鏈壓力不只影響卡樂比，這場由中東政局引發的材料供應危機已對日本零食業界造成廣泛影響 。

根據日本零食業界相關人士透露，近期已有越來越多企業針對印刷油墨與包裝材料供應問題進行資訊交換與討論。由於印刷油墨與部分包裝材料高度依賴石化原料，中東局勢變動也進一步影響原料價格與供應穩定性。

部分零食業協會表示，目前已敦促會員企業加強與日本農林水產省及相關單位共享資訊，以持續掌握供應鏈狀況並評估後續影響。

由於伊朗戰爭中斷了一種用於彩色油墨的成分的供應，卡樂比將某些產品包裝變為「黑白」。圖為卡樂比（Calbee）總部展示了彩色和黑白兩色的卡樂比零食包裝。圖／美聯社
由於伊朗戰爭中斷了一種用於彩色油墨的成分的供應，卡樂比將某些產品包裝變為「黑白」。圖為卡樂比（Calbee）總部展示了彩色和黑白兩色的卡樂比零食包裝。圖／美聯社

卡樂比：黑白包裝為暫時措施　將持續觀察供應狀況

針對本次包裝更動，卡樂比表示由於局勢發展仍存在不穩定性，將在供應情況恢復前，暫時採取簡化包裝作為應對措施，並持續觀察原料供應與市場狀況。同時也強調，目前重點仍是確保產品能穩定供貨，而非追求包裝視覺的一致性。

此次事件也反映出，在全球供應鏈高度依賴石化與化工原料的情況下，國際局勢變化已可能直接影響日常消費商品，甚至連零食包裝設計都可能因此被迫調整。

審稿編輯：林玉婷

【參考資料】

カルビー 一部商品パッケージ 白黒の2色に変更 中東情勢の影響

中東 伊朗 零食

延伸閱讀

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