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苗栗大雨持續…造橋累積雨量118毫米 粉專分析1大特性
苗栗大雨持續中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於雷雨帶長時間滯留在苗栗上空，造成局部地區雨勢特別大，其中，造橋累積雨量已達118毫米。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據今天截至上午11時的累積雨量分布，可以看到雨量分布切得相當整齊 ，雨量特別集中在苗栗沿海到山區，往南進入台中、往北到新竹後，量立刻減少。這種情況，通常代表雷雨胞持續在同一區域發展、通過，使局部地區雨勢特別明顯。也再次顯示出，對流天氣的雨量分布本來就非常局部，有時差個幾公里，天氣就完全不同。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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