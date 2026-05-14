苗栗大雨持續…造橋累積雨量118毫米 粉專分析1大特性

依據113年十大死因統計，三高造成的慢性病占十大死因的50%。最新的國民營養健康調查顯示，30歲以上國人三高盛行率於30至39歲人口有高血脂占18.7%、高血壓9.7%及高血糖2.5%，並隨年齡增加而上升。國健署將成人預防保健服務下修至30歲，希望國人提早預防，減少未來的醫療負擔。

2026-05-14 12:22