4大永續獎企業近半涉違規 環團批連這項最低門檻都沒守住

台灣氣候行動網絡研究中心與綠色公民行動聯盟今共同發布「2026企業永續追蹤報告」，檢視台灣4大永續獎的評選機制，包含國家永續發展獎、台灣企業永續獎（TCSA） 、天下永續公民獎及遠見ESG企業永續獎。報告指出獲獎企業中，近半數涉及環境或勞動法規違規，多家高碳排企業的減碳、綠電與脫煤表現也落後國家政策目標，不僅無助國家減碳，更將削弱台灣產業在國際綠色供應鏈中的競爭力。

綠色公民行動聯盟研究員張趙指出，國際對防漂綠的要求有3層，包含聯合國工商企業與人權指導原則、ILO勞動公約等規範架構，從守法這基本門檻就看得出落差，台灣的永續評鑑長期忽視國際規範，連企業遵守在地法規的基本門檻都沒守住。2025年度4大永續獎得獎的113家製造業中，近半數涉及環境或勞動法規違規，台灣企業永續獎（TCSA）得獎企業違反勞動法規的比率更高達4成。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，獲獎的排碳大戶共有38家，有36家獲得台灣永續能源研究基金會頒發的TCSA及氣候領袖獎，進一步分析這些獲獎的標竿企業發現，有6家沒有2050淨零目標，而11家的2030中期減碳目標未達國家28%±2的政策方向。再生能源方面，有28家企業的2030年再生能源目標，未使用30%綠電的政策目標。

曾虹文說，燃煤是碳排與空汙的最大來源，因此排碳大戶的脫煤轉型計畫，與國家減碳目標能否達成高度相關，但去年卻有9家仍在使用燃煤的企業獲得TCSA永續獎項肯定，其中8家沒有設定具體的脫煤時間表，5家企業的用煤量增加，其中中石化較前1年暴增3倍，被視為氣候行動標竿而獲得氣候領袖獎的遠東新世紀也增加了近3成的用煤量。

台灣氣候行動網絡研究員方鈺宜指出，經濟部於2022年提出「製造部門2030淨零轉型路徑」，至今已近4年，應納入於2025年底核定通過的6大部門減碳旗艦行動計畫，針對半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵高排放產業，訂定產業別減量基準與階段性指標，包括能源效率提升、再生能源使用比例、燃料替代、製程轉型，以及範疇三管理等，以提供企業更明確的政策訊號與規範。

與會團體並提出3大呼籲及訴求，包含建立重大汙染與重大職災排除機制，將法規遵循視為永續評比最低門檻，並將脫煤轉型計畫、國家減碳政策目標等實質氣候行動納入核心評分項目；主管機關應制定有效的產業低碳轉型戰略，更新「製造部門2030淨零轉型路徑」，針對半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵高排放產業，訂定明確的階段性減碳與脫煤指標。

此外，透過公共採購導入低碳鋼鐵與水泥的綠色採購規範，同時研議材料碳強度門檻，並搭配碳差價合約、轉型補助等金融工具，降低企業投資氫能直接還原鐵、大型工業熱能電氣化等低碳技術的初期成本。