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4大永續獎企業近半涉違規 環團批連這項最低門檻都沒守住

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心上午一起舉行記者會發布《2026企業永續追蹤報告》，台灣氣候行動網絡研究員方鈺宜（左起）、綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文、綠色公民行動聯盟研究員張趙、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯等人出席發言並提出呼籲。記者蘇健忠／攝影
綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心上午一起舉行記者會發布《2026企業永續追蹤報告》，台灣氣候行動網絡研究員方鈺宜（左起）、綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文、綠色公民行動聯盟研究員張趙、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯等人出席發言並提出呼籲。記者蘇健忠／攝影

台灣氣候行動網絡研究中心與綠色公民行動聯盟今共同發布「2026企業永續追蹤報告」，檢視台灣4大永續獎的評選機制，包含國家永續發展獎、台灣企業永續獎（TCSA） 、天下永續公民獎及遠見ESG企業永續獎。報告指出獲獎企業中，近半數涉及環境或勞動法規違規，多家高碳排企業的減碳、綠電與脫煤表現也落後國家政策目標，不僅無助國家減碳，更將削弱台灣產業在國際綠色供應鏈中的競爭力。

綠色公民行動聯盟研究員張趙指出，國際對防漂綠的要求有3層，包含聯合國工商企業與人權指導原則、ILO勞動公約等規範架構，從守法這基本門檻就看得出落差，台灣的永續評鑑長期忽視國際規範，連企業遵守在地法規的基本門檻都沒守住。2025年度4大永續獎得獎的113家製造業中，近半數涉及環境或勞動法規違規，台灣企業永續獎（TCSA）得獎企業違反勞動法規的比率更高達4成。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，獲獎的排碳大戶共有38家，有36家獲得台灣永續能源研究基金會頒發的TCSA及氣候領袖獎，進一步分析這些獲獎的標竿企業發現，有6家沒有2050淨零目標，而11家的2030中期減碳目標未達國家28%±2的政策方向。再生能源方面，有28家企業的2030年再生能源目標，未使用30%綠電的政策目標。

曾虹文說，燃煤是碳排與空汙的最大來源，因此排碳大戶的脫煤轉型計畫，與國家減碳目標能否達成高度相關，但去年卻有9家仍在使用燃煤的企業獲得TCSA永續獎項肯定，其中8家沒有設定具體的脫煤時間表，5家企業的用煤量增加，其中中石化較前1年暴增3倍，被視為氣候行動標竿而獲得氣候領袖獎的遠東新世紀也增加了近3成的用煤量。

台灣氣候行動網絡研究員方鈺宜指出，經濟部於2022年提出「製造部門2030淨零轉型路徑」，至今已近4年，應納入於2025年底核定通過的6大部門減碳旗艦行動計畫，針對半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵高排放產業，訂定產業別減量基準與階段性指標，包括能源效率提升、再生能源使用比例、燃料替代、製程轉型，以及範疇三管理等，以提供企業更明確的政策訊號與規範。

與會團體並提出3大呼籲及訴求，包含建立重大汙染與重大職災排除機制，將法規遵循視為永續評比最低門檻，並將脫煤轉型計畫、國家減碳政策目標等實質氣候行動納入核心評分項目；主管機關應制定有效的產業低碳轉型戰略，更新「製造部門2030淨零轉型路徑」，針對半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵高排放產業，訂定明確的階段性減碳與脫煤指標。

此外，透過公共採購導入低碳鋼鐵與水泥的綠色採購規範，同時研議材料碳強度門檻，並搭配碳差價合約、轉型補助等金融工具，降低企業投資氫能直接還原鐵、大型工業熱能電氣化等低碳技術的初期成本。

綠色 減碳 永續

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