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兒童交通死傷人數攀升 王婉諭呼籲「2030零死亡、傷亡減半」
時代力量黨主席王婉諭上午偕時代力量及地方參選人召開記者會，指出全國0至12歲兒童交通事故死傷人數，從2022年的9,307人攀升至2025年的12,507人，4年增加逾3,200人、增幅34%，質疑中央664億元人本交通預算成效不彰。
王婉諭指出兒童自行車事故成長最為明顯，顯示政策忽略「騎自行車的孩子」。王婉諭要求行政院將兒童自行車安全納入預算規畫，依兒童死傷率督導高風險縣市改善，並訂出「2030兒童交通零死亡、傷亡減半」具體目標，保障孩子通學與返家安全。
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