寶島風情郵票 新北淡水漁人碼頭等4景點入列

中華郵政今天宣布，將於5月19日發行寶島風情系列郵票，規劃郵票1套4枚，以新北市著名景點為主題，包括竹林山觀音寺、新北市美術館、淡水漁人碼頭與十分瀑布公園。

中華郵政發布新聞稿介紹這4張以新北市著名景點為主題的寶島風情系列郵票，面值介於新台幣6元至28元，預訂在5月19日發行。

郵票圖片中的竹林山觀音寺，坐落新北市林口區，奉祀十八手觀世音菩薩尊像，在民國101年改建落成，建築外觀採三落七門閩南風格，屋頂採四垂頂式，巍峨壯麗，莊嚴肅穆，信徒遍布全國，香火鼎盛。

新北市美術館位在新北市鶯歌區，建築外牆以高低錯落的管狀線條形塑蘆葦隨風搖曳意象，結合城市藝術文化、自然生態與地方產業特色，實踐「全民美術館」願景，為全市第一座公有美術館。

位於新北市淡水區的淡水漁人碼頭，為多功能休閒漁港，擁有可容納上百艘漁船停泊的浮動碼頭，及猶如白色風帆的跨港地標情人橋，另設置長達510公尺木棧道供遊客觀夕陽賞美景。

十分瀑布公園位於新北市平溪區，園區因基隆河侵蝕作用形成斷層地形與奇岩，擁有豐富地質奇觀及瀑布，其中以十分瀑布最為出名，屬垂簾型瀑布，有台灣尼加拉瀑布之稱。

配合郵票發行，中華郵政指出，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月15日開始發售，低值封及套票封則在5月19日郵票發行當天出售，另推出供套印用無版銘圖案個人化郵票。