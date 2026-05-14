新營醫院引進攝護腺拉開手術 微創治療改善排尿品質

65歲陳先生長期飽受攝護腺肥大困擾，近兩年來頻尿與夜尿情形更嚴重，經醫師評估攝護腺大小與症狀程度，建議可接受攝護腺拉開手術，經術後追蹤顯示排尿狀況明顯改善。

衛福部新營醫院分享上述案例，陳先生求診時向醫師表示，曾接受藥物治療，但效果逐漸不彰，且出現頭暈等副作用，每晚常需起床如廁3至4次，嚴重影響睡眠品質。白天則常出現尿流細弱與排尿不順，甚至需用力解尿，導致生活品質大幅下降。

經泌尿科醫師張哲綱門診評估攝護腺大小與症狀程度，建議可考慮接受攝護腺拉開手術。陳接受手術後，當天即可下床活動，術後恢復情況良好。術後追蹤顯示其排尿狀況明顯改善，夜尿次數減少至一至兩次，尿流變得順暢，生活品質大幅提升。更重要的是，術後未出現影響性功能副作用，讓他對治療結果相當滿意。

張哲綱表示，傳統攝護腺肥大的治療方式包含藥物與手術兩大類。藥物治療雖方便，但需長期服用，且部分患者效果有限；傳統手術如經尿道攝護腺刮除術（TURP），雖能有效改善阻塞，但仍可能伴隨出血、住院時間較長，甚至影響性功能等風險。

張哲綱指出，攝護腺拉開手術提供不同治療思維；透過微創方式，利用特殊植入物將壓迫尿道的攝護腺組織向兩側固定拉開，直接擴大尿道通道，不需切除組織，也不會破壞攝護腺本身結構，能有效改善排尿困難。多數患者在短時間內即可完成手術，僅需留院觀察一天；部分患者甚至可當天手術完即可回家，且術後不需長時間留置導尿管，能快速回歸日常生活。

張哲綱強調，攝護腺拉開手術特別適合中度攝護腺肥大患者，尤其是對藥物治療效果不佳或無法忍受其副作用者。不過也並非所有患者都適用攝護腺拉開手術，仍須由專業醫師依據攝護腺體積、解剖構造及整體健康狀況評估，確保治療安全與效果。