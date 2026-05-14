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影／護病比新制挨批假達標無助減壓 工會：過勞恐持續惡化
台灣護理產業工會等團體上午在立法院舉行「『平均護病比』入法淪數字遊戲 台灣護理產業工會批過勞護理與病安危機就地合法化」記者會，批評甫入法的三班護病比制度形同具文。
工會指出現行制度採「全院、全月平均計算」，即使部分病房長期超標，醫院仍可能合法達標，並質疑存在「人頭灌水」、「事後自填」、「難以查核」等問題。工會表示實際護病比失真恐危及病人安全，也無法改善護理師過勞與離職潮。團體呼籲政府建立即時監督與有效查核機制，真正落實三班護病比，改善醫療勞動環境與病人照護品質。
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