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高鐵南延進入高雄車站 南北地下連通道也會有11年交通黑暗期

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高鐵南延變更路線進入高雄車站，未來將會有11年交通黑暗期，副議長曾俊傑要求市府必須掌握相關進度，保障居民權益。圖／取自高雄市議會網站
高鐵南延變更路線進入高雄車站，未來將會有11年交通黑暗期，副議長曾俊傑要求市府必須掌握相關進度，保障居民權益。圖／取自高雄市議會網站

高鐵南延將進入高雄車站，高市議會副議長曾俊傑憂心交通黑暗期太長，影響火車站周遭居民生活及經濟，要求市府務必要為居民主持公道。副市長林欽榮表示，市府與鐵道局及台鐵成立共同平台，每個階段都會有進度報告，已要求盡量縮減明挖段，除明挖段之外，南北地下道連通道也會11年施工的交通黑暗期。

高鐵南延屏東計畫進入二階環評，副議長曾俊傑今日總質詢指出，高鐵南延預計2027年完成環評、最快2039年通車，高雄市區好不容易經歷鐵路地下化施工16年，現在高鐵進入火車站，又要面臨長期11年黑暗期。

曾俊傑說，高鐵施工涉及市區2.4公里明挖路段，三塊厝車站及民族車站周邊皆屬明挖路段，很多居民擔心房子被拆除，後續補償不清楚，市府必須與鐵道局成立溝通平台，掌握民宅拆除數量及安置、補償問題；潛盾施工經過之處皆屬人口密集的精華地帶，務必安全無虞再動工。

副市長林欽榮表示，高鐵南延確實是很大的計畫案，預計年底會有具體進度，高雄市已與台鐵及交通部鐵道局成立共同平台，市府由交通局當窗口，掌握每階段進度報告，市府已不斷要求盡量縮減明挖路段，盡可能保持火車站核心商圈繁榮的經濟性。

林欽榮說，行政院於今年3月16日完成第四次修正報告，將高雄車站南北地下道連通交給交通部鐵道局辦理，包括北邊博愛路及南邊九如路、中山路建國地下連通會優先進行規畫設計，未來這邊也會有11年的工程黑暗期；定期與鐵道局開會，有關維護綠園道完整性、降低鳳山以東路段拆遷戶等議題都在詳細對談中，今年底有結果之後，會要求施工單位要跟居民及相關代表做一些說明。

曾俊傑 高鐵 高雄 火車站

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