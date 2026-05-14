公費健檢下修至30歲 青壯年每7人有1人血壓超標

成人預防保健服務篩檢去年起下修年齡至30歲，根據檢測結果，發現30至39歲青壯年族群中每7人就有1人血壓超標。醫師警示，不到半數年輕人自知有高血壓，籲養成居家量血壓習慣。

高血壓是健康的沉默殺手，早期無症狀，很容易被忽略。根據衛生福利113年死因統計，雖然高血壓疾病死亡率近年來首次不再攀升，顯示台灣民眾對血壓控制與慢病預防的意識正在萌芽，但每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命。

衛福部國民健康署長沈靜芬今天在推廣安心血壓站記者會指出，台灣三高等慢性疾病日益嚴重，自114年起已正式下修成人預防保健服務篩檢年齡至30歲，根據114年成人預防保健血壓檢測結果，30歲以上受檢成年人血壓整體異常率達31.1%。其中30至39歲的血壓異常率高達15.1%。

這相當於30至39歲族群每7人就有1人血壓過高，沈靜芬說，高血壓如果沒有定期量測或健檢，就像無聲地對身體造成傷害，經年累月就會反撲。呼籲民眾養成定時監測血壓的習慣，如居家量血壓或社區內的「安心血壓站」，才能更清楚了解自己的身體狀況，及早揪出隱形殺手。

沈靜芬盼量血壓變得如量體溫一樣日常，她說，過去在兒科診間遇到小孩發燒，家長常只說「摸起來很燙」，卻不清楚實際體溫，經兒科醫師多年宣導，現在家長都會先量體溫，再告訴醫師，讓醫師能更準確地評估病情；血壓情況也是同理，掌握平時血壓數據趨勢，醫師才能完整判斷。

台灣高血壓學會理事長林彥宏指出，糖尿病和慢性腎病多半與高血壓相關，因此不僅要控制血壓數據，更要關注高血壓可能引發的腦、心、腎併發症。高血壓盛行率持續上升，但有3成民眾不知道自己患有高血壓，且僅有一半的人能有效控制血壓。

林彥宏提到，根據統計，尤其在20到40歲族群中，僅有1/3知道自己有高血壓。「這是一個非常糟糕的情況」，因為這些年輕人是國家未來的棟梁，卻生活在潛在健康風險中而不自知。

林彥宏呼籲，18歲以上民眾每年至少要量1次血壓，定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，分別為7是連續7天量測，2為早上起床後、晚上睡覺前各量1次，2是每次量2遍，取其平均值，做好血壓管理。

許多民眾有「家裡沒有血壓計」的困擾，國健署表示，迄今全台已有1515家社區據點、零售通路、藥局與金融機構取得「安心血壓站」認可，提供符合規範測量環境，可透過安心血壓站地圖（https://www.safebp.site/），即可在出門辦事或購物時找到最近站點量測。