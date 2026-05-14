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屏東潮州小型養豬場廚餘餵豬 縣府重罰40萬元
屏東縣潮州鎮一家小型養豬場違規餵飼廚餘給豬隻，被縣府查獲，將開罰40萬元。動物防疫所採集廚餘及2次豬隻血液檢體，檢測結果非洲豬瘟病毒核酸為陰性，確認無疫病傳播風險；縣府仍啟動畜牧場與周邊道路清消，防堵疫病擴散風險。
縣府聯合稽查單位4月14日接獲通報，潮州鎮養豬場有違規餵飼廚餘情形，經查該場飼養20頭以下豬隻，現場發現鍋爐內正蒸煮葉菜類廚餘，江姓業者稱是向素食餐廳業者收取並載回場內使用，但並未具合法再利用來源證明及相關聯單。
農業處長李永文指出，使用植物性廢棄物餵飼豬隻，應依規定取得再利用檢核資格，未具合法再利用來源證明及相關聯單者，依法仍屬廚餘性質。現行規定飼養規模199頭以下養豬場，不得使用廚餘餵飼豬隻。該養豬戶違規使用廚餘餵飼豬隻，依違反「動物傳染病防治條例」裁處20萬元，違反「飼料管理法」裁處20萬元，合計40萬元。
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