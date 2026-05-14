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找回私密健康 陰道雷射在更年期與癌後照護中的角色

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

隨著年齡增長、產後變化及停經後荷爾蒙下降，許多女性逐漸出現私密處相關不適，例如陰道乾澀、灼熱刺痛、分泌物異常、反覆陰道感染，甚至輕微尿失禁等情形。臺北市立聯合醫院中興院區婦產科主治醫師黃思于指出，這些症狀多與陰道黏膜變薄、彈性降低及微環境改變有關，臨床上統稱為「生殖泌尿道症候群（Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM）」，是一種常見但常被忽略、影響生活品質的重要問題。

近年來，陰道雷射治療（如：MonaLisa Touch）提供一種非手術、低侵入性的治療選擇。其原理為利用二氧化碳飛梭雷射溫和作用於陰道黏膜，促進膠原蛋白新生與組織重塑，同時改善局部血液循環，使陰道恢復較佳的濕潤度與彈性，進而減輕乾澀與不適，並有助於穩定陰道內環境，降低反覆感染的機會。

黃思于說，療程通常於門診進行，過程快速，醫師會使用專用環狀探頭均勻作用於陰道內部，必要時可針對特定區域加強治療。多數患者僅感受到輕微溫熱或震動感，整體耐受性良好，術後恢復期短，日常生活通常不受影響。

一般建議進行三次為一個完整療程，每次間隔約四週，以利陰道組織逐步修復與再生。此療程適合多種族群，包括產後有輕度尿失禁困擾者、更年期或停經後陰道乾澀者，以及長期反覆陰道不適的女性。

此外，對於癌症治療後的女性而言，陰道雷射亦可能帶來生活品質上的改善。以乳癌或婦科癌症患者為例，因接受化學治療、放射線治療或抗荷爾蒙藥物（如：芳香環酶抑制劑）後，常出現陰道嚴重乾燥、萎縮及性交疼痛等問題。然而，這類患者往往不適合使用荷爾蒙治療，使症狀更難改善。在經專業醫師評估後，陰道雷射可作為非荷爾蒙的替代方案之一，有助於改善陰道健康、減少不適，進一步提升親密關係、睡眠品質及整體身心狀態，對長期生活品質具有正向影響。

需要注意的是，每位女性的身體狀況與需求皆不同，治療效果與適應症亦有所差異。建議由專業醫師進行完整評估，量身規劃適合的治療方式。若您正受到相關困擾，及早尋求專業協助，有助於找回舒適、自信與良好的生活品質。

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