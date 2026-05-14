三班護病比將採平均計算 護團批「假達標」：過勞現況就地合法

護病比入法議題延燒，賴清德總統宣布明年5月實施，看似塵埃落定，但基層護理師並不埋單。台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣醫療改革基金會、家庭照顧者關懷總會等舉行記者會，批評衛福部所提「醫療機構設置標準」草案，採全院、全月平均計算，且允許醫院以支援人力灌水並在事後填報，也無實質監督機制，形同「讓護理師過勞現況就地合法」。

護理團體高喊「操弄數字遊戲，罔顧病患權益」、「護病比假達標，護理師真過勞」、「月平均就是呼嚨，護病比不能折扣」、「別用喊價換掌聲，要用落實換安全」等口號。

台護產秘書高若想說，衛福部所提「醫療機構設置標準」有四大疑慮，包括平均計算、人頭灌水、事後填報、無實質監督機制，對護理權益保障嚴重不足，賴總統在護師節高調宣布三班護病比提早一年實施，無法解決護理師過勞疑慮，反而形同把護理師過勞現況就地合法，尤其平均計算方式令人難以理解，「難道酒測超標，可允許過幾天再吹一次，平均通過就可以？」

台護產理事長羅運生說，護病比核心價值為病人安全及照護品質，同時照顧過多病人與護理師過勞加班相關，也關乎護理師緊急時刻及時趕赴病人床邊，病人病況變化時能否及時發現，衛福部提出全院、全月平均護病比計算方式，無法反應現況，以區域醫院大夜班為例，護病比標準為1比13，但即使全院各單位護理師某天需1人照顧20位病人，只要同月其他日期沒有明顯超標，仍屬合法。

衛福部還允許人頭灌水作法，羅運生說，現行「醫療機構設置標準」草案，僅要求護病比計算不計入護理長，全院機動支援護理師、行政職務護理師，甚至無法獨立照顧病人的新人都被計入人力中，當單位護病比人力嚴重超標時，醫院可在通報時納入支援人力，計算後便可符合三班護病比標準，實質上病人安全卻是岌岌可危，如此制度是否真能讓護理人力回流，必須打上問號。

台護產理事吳珮妤說，護病比採事後填報且缺乏監督機制，導致護理師即使發現醫院填報不實，或有灌水情況，向衛生單位檢舉後，經重新計算也難釐清當月實際情況，導致護理師求助無門，高負荷現況無法解決，只能離開職場，高雄市某醫學中心曾發生護理師照顧病人數，高出醫院美化填報數據2倍，台北市則有護理師向衛生局檢舉後，對方回覆平均計算後沒有超過標準，無法開罰。

高若想說，基層反應相關困境時，衛福部總以護病比規範嚴格，將導致醫院關床為由反對，但關床已是現況，此說法「完全是在操作對立」，難道護病比居高不下，病房警鈴響起時，護理師疲於奔命無法趕到病人身邊，「這就是政府要的醫療品質？」台護產強烈要求，衛福部應刪掉「醫療機構設置標準」中「平均」二字，才能回應護理師憤怒及病人對醫療品質期待。