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影／林志玲任文策院董事惹議 綠委：尊重文化部專業決定
藝人林志玲接任文策院董事引發討論，外界關注她過去曾發表「我愛你中國」等言論。民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲上午在立法院黨團舉行輿情回應記者會。
莊瑞雄表示藝人在中國發展面臨市場與場域壓力，相關發言可能因此較不自在，事後被翻出也容易引發爭議。強調是否適合擔任文策院董事，應尊重文化部及主辦機關的人事專業安排。民進黨團書記長范雲也表示，文化部已聽到各界聲音，會審慎面對相關討論。
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