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心衰竭非不可逆絕症 醫示警三高族群當心這些症狀

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
柳營奇美心臟血管內科醫師翁郁傑表示，心衰竭並非無法逆轉絕症，可透過早期診斷長期管理有效控制，切忌擅自停藥。記者謝進盛／攝影
柳營奇美心臟血管內科醫師翁郁傑表示，心衰竭並非無法逆轉絕症，可透過早期診斷長期管理有效控制，切忌擅自停藥。記者謝進盛／攝影

「心衰竭」常被視為許多心臟疾病最終階段，有高血壓、高血糖、高血脂「三高」族群更是高危險群。醫師表示，心衰竭並非無法逆轉絕症，可透過早期診斷長期管理有效控制，切忌擅自停藥。

柳營奇美醫院今上午舉行醫療記者會，心臟血管內科醫師翁郁傑表示，所謂心衰竭並非指心臟停止跳動，而是心臟無法有效將血液輸送至全身，導致組織灌流不足或體液滯留。常見成因包括高血壓、冠狀動脈疾病（如心肌梗塞後）、心臟瓣膜疾病及各類心肌病變。

他指出，心衰竭初期症狀常不明顯，許多患者僅感覺體力變差，容易忽略而延誤就醫。

他提醒，若出現活動時易喘，甚至夜間平躺時也會喘，或伴隨下肢水腫、腹部脹大、體重短期內快速增加（如數日內增加2公斤以上）、容易疲倦、運動耐受度下降，以及心悸或心跳不規則等情形，則可能已進入心衰竭階段，應儘早就醫評估。

翁郁傑指出，隨著現代醫學進步，規律用藥治療已可以顯著改善心衰竭的預後。根據歐洲、美國以及台灣心臟學會指引，心衰竭治療已進入多重藥物整合時代，包括：ACEi/ARB/ARNI、β阻阻斷劑、利尿劑以及SGLT2抑制劑等，已有許多研究顯示接受指引導向藥物治療，能改善心衰竭病人的預後與生活品質。這些藥物須長期使用，切勿因症狀改善自行停藥，否則可能導致病情快速惡化。

他表示，心衰竭雖屬慢性進行性疾病，但透過遵從醫囑規律治療與定期追蹤，是有效延緩病程關鍵。若未依照醫囑服藥，容易造成反覆住院甚至猝死，定期回診追蹤則有助於醫師及早調整治療策略。

「適度運動與飲食很重要！」翁郁傑提到，臨床上曾有名才30多歲三高心衰竭患者，生活不規律，煙癮極大，本身也少運動，身體狀況差，治療到後來也失聯，他提醒，年輕族群也須留意本身健康狀況，規律生活作息與飲食也很重要。

他表示，心衰竭患者日常可從下列三項步驟來自我監測，可顯著降低急性惡化與住院機率。首先每日固定時間量體重，若短時間內快速增加，可能代表體液滯留；其次觀察呼吸與活動能力變化，是否較平常更容易喘；最後留意下肢或腹部是否有水腫狀況等。

翁郁傑提醒，民眾平時可依下列三大關鍵來守護心臟健康：出現喘或水腫等症狀應儘早就醫、養成每日自我監測習慣及按時服藥並定期回診等。

柳營奇美心臟血管內科醫師翁郁傑表示，心衰竭並非無法逆轉絕症，可透過早期診斷長期管理有效控制，切忌擅自停藥。記者謝進盛／攝影
柳營奇美心臟血管內科醫師翁郁傑表示，心衰竭並非無法逆轉絕症，可透過早期診斷長期管理有效控制，切忌擅自停藥。記者謝進盛／攝影

高血壓 奇美醫院 三高

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