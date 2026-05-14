華航獲標普全球永續年鑑Top1% 全球航空業唯一入列

中華航空憑藉卓越ESG經營表現，第9度入選「2026年標普全球永續年鑑（S&P Global 2026 The Sustainability Yearbook）」，並勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮獲Top1%肯定的航空公司，象徵華航在全球永續治理中位居最頂尖1%行列。華航董事長高星潢親自出席頒獎典禮接受表揚。

依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment，CSA）編製的標普全球永續年鑑，今年針對全球59個產業、超過9200家企業進行評比，2026年全球航空產業僅8家公司入選，華航是唯一達到Top1%門檻的航空公司，而全台躋身全球Top1%的企業也僅15家。

華航表示，今年再度榮獲全球航空業CSA最高分，在環境與社會兩大面向達全球企業標竿，包括透明度與報導、環境政策與管理、能源、水資源、運輸安全及人權等評比指標皆獲滿分，同時於氣候策略、顧客關係等合計8項指標奪下全球航空業最高成績，展現全方位落實永續發展的成果。

華航指出，長期深耕ESG，自2022年起已連續4年響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」，持續發想並推動多元永續方案，並導入日常營運航班。歷年曾獲「永續航空燃油轉型獎」、「最佳前瞻策略獎」、「最佳機上用品供應鏈獎」、「最佳應用創新獎」、「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」等肯定。

此外，華航也二度榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」永續綜合績效類「台灣十大永續典範企業獎」，永續報告類則連續4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」；並連兩屆獲得「ESG交通運輸永續獎」金獎，也以行動支持國內能源轉型，獲頒民航局「永續發展獎」。華航表示，未來將持續結合核心理念與營運策略，邁向永續航空發展。