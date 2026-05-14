中榮廠商代刀案「誰默許廠商進場？」 醫改會籲公開調查結果

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，遭台中地檢起訴，從重量刑。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

台中榮總年初被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。台中地檢署2月5日搜索腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫材廠商，檢方查出楊、鄭放任廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，廠商還會給醫師「公關費」，昨依醫療法等起訴2人，並建請從重量刑。

林雅惠表示，現代醫療科技發展很快，並不是反對廠商提供教育訓練或操作技術指導，但重點在於很多實務現場會涉及到病人安全。「廠商帶刀」早在2019年就有相關爭議，到現在還存在，病人支付了高額手術費並簽署同意書，基於對醫師專業的信任，如果帶刀的是廠商，對病人來說是極大的驚嚇、傷害與安全威脅，代表長期缺乏監管，也踐踏了病人最基本的權利。

林雅惠說，衛福部說6月底會訂定相關指引規範，但除了訂定指引外，也不能將所有處分責任都推給個別醫師，像手術室的門禁、器材進場、非醫事人員的辨識，都屬於醫院行政管理的範疇。

針對1月初衛福部請醫策會組成專案小組調查，林雅惠表示，醫改會主張專案小組調查報告並公開細節，釐清到底是哪個環節沒做到、誰默許廠商進場指導，目前廠商進出手術室的審核機制是否形同虛設，並不能單純只處分臨床醫師。

指引需有嚴格執行行政管理規範，林雅惠表示，需明確畫分廠商可參與的範圍，僅限於設備操作示範、軟體升級或機器維修，嚴禁替代醫師執行任何醫療行為；可參考日本做法，嚴格控管進出目的與頻率，並留存簽署的正式文件，記載器材種類、手術名稱、目的、時間及頻率，作為院內管理依據。

林雅惠說，也要強化病人知情同意，如果手術中廠商必須進場指導新設備操作，必須在同意書上明確記載廠商名稱、進入時間與角色，確保病人在知情的前提下接受服務； 病人本來就有權利知道誰參與了醫療程序，特別是非醫事人員在場時，更應該有文件詳加記載，這才能確保醫病雙方的共同權益。