這波鋒面有助南部水庫解渴？粉專看一重點：狀況不樂觀

今天鋒面影響，中部以北已出現明顯降雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從昨天到今天上午10時，雨區有明顯往中、南部擴展的趨勢，也與滯留鋒面位置逐漸西、向南調整有關，到目前累積雨量以台北小油坑及苗栗造橋破百毫米最多，其中苗栗地區由於上午較明顯的雨勢，氣象署已發布豪雨特報，預計容易降水的情況會持續到明天。

今天下半天起、明天南部也會出現降水，不過，「觀氣象看天氣」表示，目前來看鋒面結構也不是太理想，雖然會有降水，但不多，對中南部地區水庫挹注應該十分有限。

「觀氣象看天氣」表示，隨後周六至下周一這段時間，雖然鋒面已離開，但台灣附近水氣仍多，各地山區可能午後有機會出現西北雨的情況，周末要到山區旅遊的朋友們，可以稍微留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。