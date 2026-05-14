鋒面進攻中台灣…大雷雨轟炸竹苗台中 持續時間段曝光

今天鋒面影響，中部以北已出現明顯降雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從昨天到今天上午10時，雨區有明顯往中、南部擴展的趨勢，也與滯留鋒面位置逐漸西、向南調整有關，到目前累積雨量以台北小油坑及苗栗造橋破百毫米最多，其中苗栗地區由於上午較明顯的雨勢，氣象署已發布豪雨特報，預計容易降水的情況會持續到明天。

2026-05-14 11:10