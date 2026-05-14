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鋒面進攻中台灣…大雷雨轟炸竹苗台中 持續時間段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時49分。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時49分。圖／中央氣象署提供

鋒面影響，中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時49分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低能見度。

影響地區：新竹縣五峰鄉，苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、、銅鑼鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉，台中市東勢區、和平區。

氣象署說，劇烈天氣正在或即將發生，建議留在安全的建築物內。戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。路面濕滑，步行與開車注意安全；並避免行經易積淹水的區域。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。

大雷雨 雷雨 苗栗縣

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