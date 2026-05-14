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變色龍、六角恐龍報到 農科園區觀賞水族展示廳添新寵

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
七彩變色龍是著名的樹棲蜥蜴，能依情緒、溫度與環境改變體色。圖／農業科技園區提供
七彩變色龍是著名的樹棲蜥蜴，能依情緒、溫度與環境改變體色。圖／農業科技園區提供

位於屏東縣長治鄉的農業科技園區觀賞水族展示廳，因展現豐富生動的水域生態景觀，兼具教育與療癒功能，深受遊客喜愛，每年吸引逾13萬人造訪，今年展示廳特別迎來兩棲與爬蟲新成員，如七彩變色龍、六角恐龍、老爺樹蛙等，增添觀賞亮點。

農業科技園區目前已有115家業者進駐營運，是全國最大農業科技產業聚落。其中，觀賞水族具高單價與高研發技術的特性，為園區重要產業亮點，展示廳具體呈現我國水族產業發展成果。

農業科技園區管理中心代理組長陳鴻志表示，今年展示廳有兩棲與爬蟲新成員報到，七彩變色龍可隨情緒、溫度與環境變化體色，並以靈動雙眼與迅捷極長的彈射舌頭快速捕捉昆蟲；六角恐龍終生維持幼體型態，外型可愛、表情討喜，其驚人的再生能力，可以重生四肢甚至部分器官；老爺樹蛙體型圓潤，常以吸盤狀腳趾攀附在樹枝或玻璃表面，展現對環境的高度適應力。展示廳其他生態景觀與成員，就等遊客親自走進展示廳探索。

農業園區指出，展示廳以淺顯易懂的方式介紹多元生態，適合全家共遊，館內不定期推出體驗活動，民眾也可多利用預約導覽服務來深入了解物種生態相關知識。展示廳開放時間為周二至周日（含國定假日）上午9點至17點，門票全票80元、團體票（20人以上）60元、優待票（在學學生及6歲以上未滿12歲兒童）40元、年滿65歲以上長者，平日免費、假日適用優待票；身心障礙人士及陪同者1人、未滿6歲之兒童及持有志願服務榮譽卡之志工亦可免費入場。

屏東 變色龍

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